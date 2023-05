Les meilleurs buteurs de Man City : Combien de temps avant que Haaland ne rattrape Aguero ?

Goal fait le point sur les 20 meilleurs buteurs de Manchester City de tous les temps avec une arrivée en fanfare du Norvégien.

Les supporters de Manchester City ont eu de nombreuses raisons de se réjouir depuis le rachat du club par Abu Dhabi United Group en 2008 et Sergio Aguero a souvent été au cœur de ces moments de joie. L'Argentin est largement considéré comme l'un des plus grands et des plus mortels attaquants de sa génération et a connu une période incroyablement fructueuse à l'Etihad, inscrivant 260 buts au cours d'une carrière qui a duré une dizaine d'années.

Son but contre QPR dans les dernières secondes du match pour arracher le titre de Premier League à l'ennemi juré Manchester United restera à jamais dans le cœur des supporters de City. Avec 177 buts en 494 matches, Eric Brook occupe la deuxième place du classement des buteurs de City. Ailier gauche peu orthodoxe, Brook a joué un rôle crucial dans la promotion de City en 1928 et a été le principal buteur du club pendant une longue période. Brook a marqué des buts à deux chiffres pour Man City pendant 11 saisons consécutives et a joué un rôle crucial.

Le troisième joueur de cette illustre liste de buteurs est Tommy Johnson. L'ancien international anglais détient le record du plus grand nombre de buts marqués pour Manchester City en une seule saison. Connu pour ses frappes du gauche tonitruantes, il a mené les Citizens à la gloire en deuxième division en 1927.

La liste comprend également l'ailier anglais Raheem Sterling, qui a quitté Liverpool pour Manchester en 2015 et a marqué 131 buts pour son club. L'attaquant a remporté 10 titres au cours des sept saisons qu'il a passées au club, dont quatre titres de Premier League, aidant Manchester City à atteindre des sommets inimaginables au cours de la dernière décennie.

Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez sont les deux seuls joueurs de City en activité à figurer sur la liste, mais il semble inévitable qu'Erling Haaland fasse son entrée dans le top 20 tôt ou tard, après ses débuts impressionnants à l'Etihad.

Manchester City : les 20 meilleurs buteurs de tous les temps