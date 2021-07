Les joueurs du Barça ne veulent pas faire de cadeau à Messi

Obligé de réduire la masse salariale pour signer Messi, le Barça a demandé un effort aux autres cadres, sans succès.

En France, il y a le cas Mbappé au PSG qui tient tout le monde en haleine. En Espagne et plus généralement à travers le monde, c’est bien celui de Messi qui est au centre de toutes les discussions.

Depuis trois jours, le joueur est libre et n’a plus de contrat. Déjà libre de discuter et de s’engager avec n’importe quel club depuis le 1er janvier 2021, Lionel Messi n’est désormais même plus un joueur du FC Barcelone.

Une première dans l’histoire de sextuple Ballon d’Or avec son club formateur mais qui ne veut pas forcément dire la fin de cette aventure commune. En effet, les discussions continuent entre le club catalan et le clan argentin sans qu’un accord n’ait été trouvé pour l’instant. Interrogé vendredi soir par Deportes Cuatro, Joan Laporta a confirmé son optimisme quant à une prolongation de Messi avec le Barça.

"Messi ? Cela progresse. Il veut rester, nous voulons qu'il reste. Et nous sommes en train de trouver la bonne formule."

Mais quelle peut bien être cette formule ? D’après la Cadena Cope, le FC Barcelone tente de convaincre certains cadres de l’équipe de baisser leur salaire. Pourquoi ?

Tout simplement pour réussir à faire rentrer les nouveaux émoluments de Messi dans la masse salariale du club et ainsi être dans les clous fixés par la Ligue espagnole et Javier Tebas. Avec la crise du Covid-19, le Barça a été le club le plus touché d’après le président de la Liga et se doit donc de trouver la bonne solution pour respecter les règles.

Problème, au sein du vestiaire, on ne souhaite pas faire de cadeau à la direction même si le problème se nomme Lionel Messi. Toujours selon le média ibérique, les joueurs actuellement sous contrat ont balayé d’un revers de la main la proposition du club de baisser en partie leur salaire pour faciliter la prolongation de Messi.

Selon les avocats des joueurs blaugranas cités par la Cadena, "ce qui est signé est signé" et il est hors de question de faire machine arrière. De quoi rendre encore plus chaud un dossier qui était déjà brûlant en Catalogne.