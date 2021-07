Les finales de Lionel Messi avec l'Argentine

Lionel Messi s'apprête à disputer sa cinquième finale avec l'Albiceleste cette nuit face au Brésil. Avec à la clé enfin un premier titre ?

Peu avant le début de la Copa America, Lionel Messi a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il promet de "réessayer". Et c'est que les frustrations, inhabituelles pour un joueur de la stature de Leo, s'accumulent avec l'équipe nationale argentine. Il semble incroyable que le joueur le plus influent de ces dernières années n'ait pas encore été capable de soulever un titre avec le maillot de son pays. Mais au Brésil, il aura une nouvelle opportunité : après une performance d'une autre planète, Messi jouera sa cinquième finale avec l'Albiceleste. Elle aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, au Maracana.

La Pulga n'a pu sourire que deux fois lors d'une finale : lors de la Coupe du Monde U-20 2005 aux Pays-Bas et, trois ans plus tard, lors des Jeux olympiques 2008 à Pékin. Dans le premier cas, il a marqué deux fois - les seuls buts de ce type - et dans le second, il a offert une passe décisive à Di Maria pour la victoire. Ce qui est curieux, c'est qu'à part ces deux matchs, non seulement il n'a plus marqué, mais son équipe non plus : sur les quatre dernières fois où l'Argentine a atteint le dernier match d'un tournoi, elle a été battue sans pouvoir marquer.

2-7-2005 | Mondial U20 | Argentine 2-1 Nigeria

Le 2 juillet 2005, Messi remporte son premier titre. En finale de la Coupe du monde U-20 aux Pays-Bas, la Pulga a marqué les deux buts contre le Nigeria, tous deux sur penalty, pour offrir à l'Argentine un nouveau titre de champion dans cette catégorie. Ce qui est curieux, c'est que Messi a commencé ce tournoi depuis le banc de touche sur décision technique de Francisco Ferraro, qui a dû se rendre à l'évidence du génie qui se dessinait déjà. Leo a terminé la compétition avec six buts, remportant à la fois le titre de meilleur joueur et le Soulier d'or de la compétition. L'équipe comprenait Ezequiel Garay, Lucas Biglia, Pablo Zabaleta, Fernando Gago et Sergio Aguero, quelques-uns des joueurs historiques qui allaient évoluer dans les années suivantes.

15-7-2007 | Copa América | Brésil 3-0 Argentine

La première finale perdue avec l'équipe nationale argentine. L'Albiceleste abordait le match contre le Brésil en ayant remporté les six rencontres précédentes et en jouant à un haut niveau, mais la Seleçao a remporté sa huitième Copa America en s'imposant 3-0 grâce à des buts de Julio Baptista, Roberto Ayala (contre son camp) et Dani Alves. Le fait d'avoir été nommé meilleur jeune joueur du tournoi a peut-être été une consolation pour Messi, mais la photo montre que ce n'était pas suffisant.

23-8-2008 | JO | Argentine 1-0 Nigeria

Deuxième titre avec le maillot albiceleste, même si ce n'était pas au niveau senior. L'Argentine a battu le Nigeria 1-0 pour remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin 2008. L'unique but du match, disputé au stade national de Pékin, le "Nid d'oiseau", a été inscrit par Angel Di Maria à la 12e minute de la deuxième mi-temps, après une excellente passe de Messi, qui l'a laissé en tête-à-tête avec le gardien de but. L'Argentine a ainsi remporté douze matchs consécutifs aux Jeux olympiques, en défendant la médaille d'or obtenue à Athènes en 2004 et en prenant sa revanche sur le Nigeria pour ce qui s'était passé à Atlanta en 96, lorsque les Africains avaient arraché le titre. Leo a laissé sa place à Lavezzi dans les dernières minutes. Dans cette équipe jouaient Romero, Zabaleta, Garay, Mascherano, Gago, Di Maria, Aguero et Lavezzi, plusieurs finalistes au Brésil 2014.

13-7-2014 | Coupe du Monde 2014 | Allemagne 1-0 Argentine

Leo était le moteur des espoirs de l'Argentine lors de cette Coupe du monde, qui promettait d'entrer dans l'histoire parce qu'elle devait se dérouler sur le sol brésilien. Le but de Gotze a toutefois laissé Leo les mains vides dans la finale la plus douloureuse qu'il ait jamais perdue. Ce fut cependant l'une de ses meilleures finales en termes de performance : il a créé presque toutes les occasions de l'équipe de Sabella et, en plus, en a eu une très nette à convertir. Il a également été désigné meilleur joueur du tournoi.

4-7-2015 | Copa América | Chili 0(4)-0(1) Argentine



C'était la revanche parfaite après la défaite contre l'Allemagne un an plus tôt. Tout était prêt pour que Leo soulève enfin son premier titre avec son équipe nationale. Mais non. Le "10" était loin d'être au mieux de sa forme, et le Chili a bien résisté et, aux tirs au but, a remporté la victoire.

26-6-2016 | Copa América | Argentine 0(2)-0(4) Chili

Une autre déception. Aux États-Unis, Leo tente à nouveau d'obtenir son premier titre avec l'équipe nationale senior, mais il rate son penalty et la Roja remporte la compétition pour la deuxième fois consécutive. Après cette défaite, il a décidé de prendre sa retraite internationale, avant de revenir quelques mois plus tard.

10-7-2021 | Copa América | Brésil - Argentine

Au Maracaná de Río de Janeiro, Leo espère que sa cinquième finale avec l'Albiceleste soit enfin la bonne.