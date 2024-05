Les fans de football subjugués par l'incroyable interprétation en direct de l'hymne de la Ligue des champions de l'UEFA, alors que FedEx livre le trophée à Londres avant la grande finale Borussia Dortmund - Real Madrid à Wembley

Les supporters ont eu un premier aperçu du trophée à Londres jeudi, mais ils ont également été abasourdis par une interprétation sensationnelle.

Le trophée de la Ligue des champions de l'UEFA est bien arrivé à Londres avant la finale de samedi à Wembley, et les supporters des deux finalistes ont eu la chance de le voir de leurs yeux.

Mais après s'être rendus à Regent Street en s'attendant à voir la prestigieuse coupe, les supporters du Real Madrid et du Borussia Dortmund ont été surpris par un spectacle étonnant.

FedEx, sponsor officiel de la Ligue des champions de l'UEFA, a enchanté les personnes présentes avec l'hymne emblématique de la compétition, interprété par le Royal Philharmonic Orchestra et des chanteurs professionnels qui ont surgi à pleine voix du public pour livrer une interprétation endiablée.

FedEx

Cette performance a eu lieu alors que le trophée était livré au centre de Londres, deux jours avant que le Real et Dortmund ne s'affrontent pour être couronnés champions d'Europe.

Les fans ont également eu droit à une apparition de l'ancienne star du Real Madrid et vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, Claude Makelele, qui a suscité l'emballement en promenant le trophée à travers la foule sur Regent Street en même temps que l'orchestre réalisait sa performance.

Avec l'aide d'un chauffeur de FedEx, l'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l'équipe de France a placé le trophée sur la scène avant de ravir les spectateurs en prenant une baguette et en dirigeant l'orchestre jusqu'à la conclusion palpitante de l'hymne.

Le voyage de Makélélé avec le trophée a en fait commencé au siège de l'UEFA en Suisse la semaine dernière, lorsque, avec l'aide de FedEx, il a récupéré le trophée et a commencé la route vers Londres.

« Je suis fier de participer à quelque chose d'aussi unique que l'interprétation en direct du célèbre hymne de l'UEFA Champions League, un morceau de musique qui m'a fait passer tant de nuits spéciales en tant que joueur et qui me donne encore la chair de poule aujourd'hui », a déclaré Makélélé.

« Voir FedEx livrer le trophée de l'UEFA Champions League à Londres signifie beaucoup pour moi qui ai passé tant de bonnes années ici en tant que joueur. J'ai hâte de voir quelle équipe mettra la main sur le trophée au coup de sifflet final samedi. Ce sera un grand moment ».

Peter Reynolds, du Royal Philharmonic Orchestra, s'est exprimé après la représentation : « Nous sommes très conscients de ce que l'hymne de la Ligue des champions de l'UEFA représente pour les fans de football et des émotions qu'il suscite lorsqu'il est joué dans des stades pleins à craquer avant les grandes rencontres ».

FedEx

« Reproduire cet hymne à Londres pour un public en direct, deux jours seulement avant la finale, a été une expérience extraordinaire, rendue encore plus spéciale par l'arrivée du trophée sur scène pendant que nous jouions. Nous espérons que cette performance a eu autant d'importance pour les personnes présentes dans le public qu'elle en a eu pour nous.»

Wouter Roels, vice-président directeur du marketing et de l'expérience client, FedEx Express Europe, a déclaré : « Ces trois dernières années, on nous a fait confiance pour livrer le trophée de l'UEFA Champions League à la finale, ce qui nous a conduits de Paris à Istanbul et maintenant à Londres.»

« Cette compétition est très importante pour les supporters et c'était formidable de leur donner le sourire et de les surprendre avec une interprétation en direct de l'hymne de l'UEFA Champions League au cœur de Londres, avec le soutien d'une véritable légende du football, Claude Makélélé. »