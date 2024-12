Les confidences de Kylian Mbappé à ses parents sur le comportement de Vinicius

Athletic Bilbao vs Real Madrid

Kylian Mbappé a fait une confidence à ses parents sur le comportement de Vinicius Junior à son égard dans le vestiaire.

Débarqué au Real Madrid depuis le dernier mercato estival, Kylian Mbappé est dans un nouveau monde contrairement au Paris Saint-Germain où il a passé sept ans. S’il reçoit un traitement différent à la Maison Blanche, le capitaine de l’équipe de France est quand même attentif aux faits et gestes de chacun de ses coéquipiers au Real Madrid.

Mbappé parle de Bellingham et Vini à ses parents

Kylian Mbappé a été le grand protagoniste à Madrid ces derniers jours. Ses erreurs au cours de certains matchs de la Maison Blanche, et notamment le penalty manqué en Ligue des champions contre Liverpool (défaite 2-0), l’ont mis sous les feux de la rampe en Espagne. Depuis l’arrivée de l’ancien joueur du PSG au Real Madrid l’été dernier, les commentaires n’ont pas cessé, assurant qu’il allait déstabiliser le vestiaire madrilène. Les détracteurs du Bondynois ont même indiqué qu’il avait eu des frictions avec Vinicius.

Getty

Mais c’est le contraire, puisque le Français s'entend bien avec le Brésilien. Selon les informations de Defensa Central, Kylian Mbappé est heureux dans l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Le capitaine des Bleus serait même choqué de voir à quel point il a été très bien accueilli dans le vestiaire merengue par ses nouveaux coéquipiers. En effet, le joueur de 25 ans a avoué à ses parents que Vinicius et Bellingham l'ont surpris « en bien ». Il se sent comme l'un d'entre eux, même s'il est un nouveau venu et qu'il n'est avec eux que depuis quelques semaines.