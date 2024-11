Real Madrid : Vinicius chassé par Mbappé ?

Real Madrid vs Osasuna

Le Real Madrid est actuellement dans une situation délicate, sous le choc de sa baisse de forme et avec des doutes sur le terrain et sur le banc.

L’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas été l’explosion que beaucoup attendaient, et le débat sur la question de savoir si Vinicius Junior et Mbappé peuvent jouer ensemble fait rage.

L’attaquant français joue plus au centre depuis le début de la saison, un rôle qu’il n’apprécie pas, Vinicius se séparant de son côté gauche préféré. Beaucoup ont noté que c’est le moindre mal lorsqu’il s’agit de les déplacer hors de leur position, Vinicius étant moins efficace au milieu ou à droite également.

Mercredi, il est apparu que s’il devait choisir entre les deux, le président du Real Madrid, Florentino Perez, n’a aucun doute sur ce qu’il choisirait. Manu Carreno, de Cadena SER, a maintenant soutenu l’idée que leurs plans se concentrent sur Mbappé et non sur Vinicius, affirmant qu’il est clair que le Français est la pièce maîtresse de leur réflexion. « Nous verrons ce qui se passe avec Vinicius et si une décision doit être prise », a noté Carreno de manière inquiétante.

C'est une nouvelle qui risque de ne pas être bien accueillie dans le vestiaire du Real Madrid. Vinicius a été au cœur de leur succès au cours des trois dernières années et a sans doute été leur meilleur joueur la saison dernière. En attendant, les premiers pas pour Mbappé ont été moins fluides et il semblerait que ses coéquipiers soient déjà frustrés par lui.