"Avec Vinicius…", Mbappé explique sa relation avec le Brésilien

Kylian Mbappé a ouvert son compteur buts ce jeudi lors du match entre le Real Madrid et Betis Séville en Liga espagnole.

Le Real Madrid a arraché sa deuxième victoire de la saison en championnat espagnol grâce à sa nouvelle recrue star, Kylian Mbappé, qui a inscrit un doublé, permettant à la Maison Blanche de l’emporter (2-0) au Santiago Bernabéu. Après le match, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain revient sur sa relation avec Vinicius Junior.

Mbappé explique comment Vini lui a laissé le penalty

Le Real Madrid accordait son hospitalité au Betis Séville à l’occasion du match en clôture de la quatrième journée de LaLiga, ce dimanche. Alors qu’il n’avait pas encore marqué en championnat jusque-là, Kylian Mbappé a sauvé la Maison Blanche avec un doublé. Après le premier but sur une belle offrande de Fede Valverde (67e), le Bondynois a inscrit le second but sur un penalty que lui a laissé Vinicius Junior.

Si Vinicius Junior avait pris les responsabilités lors du match contre Las Palmas, le capitaine des Bleus lui a demandé de le lui laisser cette fois-ci. Ce qu’a fait le Brésilien sans hésiter. « Avec Vinicius, c'est de la communication. Tu as eu le premier (penalty), je prends le deuxième... », a expliqué Mbappé après le match.

Ancelotti sous le charme de Mbappé

« Le coach nous laisse libres tous les deux. On doit être intelligents, regarder comment se passe le match. Je ne veux pas forcer les choses, je veux faire ça de manière naturelle », a ajouté l’ancien buteur de l’AS Monaco. De son côté, le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, trouve le Bondynois très efficace dans la surface. Mais le technicien transalpin ne veut mettre aucune pression au Bondynois.

« Nous ne lui avons jamais mis la pression pour qu'il marque des buts. Il a été très efficace dans la surface, il a eu beaucoup d'occasions (...) Je pense que c'est important pour lui de marquer, mais nous évaluons plus le travail collectif », a déclaré Carlo Ancelotti, qui trouve que Vinicius « a été très altruiste » en laissant le penalty à Mbappé « Ils (Vini et Mbappé, Ndlr) ont une bonne relation avec Rodrygo », a souligné Mister.