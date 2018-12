Les chiffres qui illustrent la métamorphose de Pogba sous Solskjaer

Paul Pogba marche sur l'eau depuis que Manchester United a changé de coach. Son incroyable efficacité devant les buts en est la preuve.

Le board de Manchester United n'a aucun regret concernant José Mourinho, si ce n'est celui de ne pas l'avoir congédié plus tôt. Depuis que The Special One a été mis à la porte, les victoires sont non seulement de retour, mais il y a aussi le réveil fulgurant du joueur phare de l'équipe, Paul Pogba. Ce dernier aligne les prestations XXL et empile les buts comme des perles.

Ce dimanche, lors de la réception de Bournemouth à Old Trafford (19e journée de PL), "La Pioche" a mis un doublé. À la 5e minute, il a cueilli de près un service de Marcus Rashford et ouvert le score en faveur des siens. Et à la 33e minute, il est venu placer un puissant coup de casque à la suite d'un centre d'Ander Herrera. Ce "brace" est le second d'affilée, après celui réussi lors de la précédente rencontre face à Huddersfield (4-1). Quatre réalisations en deux matches, une performance qu'aucun joueur de Manchester United n'avait réussie depuis un certain Wayne Rooney en décembre 2012.

L'international français apparait totalement délivré sous les commandes d'Ole Gunner Solskjaer. Jouissant d'une vraie liberté en milieu de terrain, il se retrouve dans tous les bons coups offensifs de son équipe. Il y a les buts qui l'illustrent, et aussi les "assists". Au total, il en est à sept gestes décisifs en trois parties. Et c'est plus que lors des 14 matches précédents (3 buts et 3 passes), ceux joués sous la direction de Mourinho.

7 - With four goals and three assists, December 2018 has been Paul Pogba's best ever month for league goal involvements in his top-flight career. Heaven. #MUNBOU pic.twitter.com/DGDu2SkiBj L'article continue ci-dessous — OptaJoe (@OptaJoe) 30 décembre 2018

Un joueur totalement transfiguré

La saison la plus prolifique de Pogba depuis qu'il évolue au plus haut niveau est sa dernière à la Juventus (2015/16), lorsqu'il avait totalisé 8 réalisations et 12 passes décisives (en 33 matches). Des marques élevées, mais qu'il peut très bien effacer s'il continue sur sa lancée actuelle. Et cette transformation profite autant à lui qu'à son équipe, puisque MU a remporté cinq des six matches durant lesquels son numéro 6 a trouvé le chemin des filets adverses (seule exception, c'était contre Brighton).

And somewhere in world Mourinho asks himself: - Where did I go wrong with Pogba?#TwoNillTwoGoals — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) 30 décembre 2018

Il est aussi utile de relever qu'il n'y a pas qu'à travers son activité dans la zone de finition que Pogba est devenu plus performant depuis le changement de coach. L'ancien bianconero délivre plus de passes à ses coéquipiers (96,33/match contre 57,86 avant), et ce sans que son taux de réussite dans le domaine ne baisse (86% contre 82,84%). Il touche, en outre, nettement plus de ballons : 113 par rencontre, alors qu'il en avait 78/match avec Mourinho. Enfin, et cela émerge comme l'explication principale à son efficacité offensive, il se montre aussi plus entreprenant vu qu'il tente plus sa chance en direction des buts adverses (3,33 tirs par match, contre 2,21 avant).