Les chantiers qui attendent Xavi au Barça

Xavi pourrait arriver à Barcelone dans quelques jours. L'ancien joueur du Barça y trouvera toute une série de problèmes à résoudre.

Tirez le meilleur parti d'Antoine Griezmann

C'est une équation que Valverde n'a pas réussi à résoudre. Les stats du Français sont bonnes, mais ses performances manquent de l'étincelle qu'il a montrée à l'Atletico Madrid. Reste à savoir si Xavi peut impliquer davantage Griezmann dans le jeu car il dérive souvent dans ses tâches défensives et se perd sur le terrain.

Faire revivre le style Barça

Outre ses résultats, Ernesto Valverde a été critiqué pour son style de jeu. Xavi est un symbole de l'identité ludique du et du jeu prôné au cours de la dernière décennie et au-delà et il sera chargé de ramener cela en tant qu'entraîneur.

Définir un rôle à Arturo Vidal

Le Chilien mérite d'être dans le XI de départ de Barcelone, mais son modus operandi combatif ne cadrerait pas avec le style de jeu de Xavi. Le joueur et l'entraîneur devront s'adapter l'un à l'autre pour qu'une relation fonctionne.

Trouver un attaquant et vite !

Avec Luis Suarez opéré du genou, la signature d'un attaquant pourrait bien figurer en tête de liste des priorités de Barcelone et donc de Xavi. Il ne sera pas facile d'en trouver un en janvier, car il n'y aura pas beaucoup d'options sur le marché.

Le péril jeune

Xavi n'aura pas à s'inquiéter pour Carles Alena, qui a rejoint le Real Betis en prêt, mais l'avenir immédiat d'Ansu Fati et de Carles Perez doit être abordé. Riqui Puig pourrait être au centre de l'attention de Xavi. Ce dernier pourrait partir en manque de temps de jeu. À Xavi de veiller.