Pep Guardiola a nommé les seules équipes de Premier League qui essaient d'attaquer Manchester City au lieu de rester en défense à attendre les Cityzens pour les contrer. Pep Guardiola a hérité des rênes de l'Etihad Stadium en 2015 et a depuis remporté 10 trophées nationaux, dont trois titres de Premier League. Manchester City s'est imposé comme la force dominante du football anglais sous la direction de l'Espagnol, qui affirme qu'il n'y a que quelques équipes qui osent se mesurer aux champions.

Guardiola "rend hommage" aux cinq équipes qui "jouent" contre City

Guardiola a l'habitude de se heurter à des équipes qui jouent avec un bloc bas et cherchent des occasions de contrer. L'entraîneur de Manchester City n'a identifié que cinq clubs de première division qui utilisent des tactiques plus audacieuses. "Peut-être que nous les provoquons mais la plupart d'entre eux, à l'exception de Liverpool je dirais, Brighton je dirais, Arsenal à certains moments je dirais... laissez-moi y réfléchir, peut-être que j'oublie quelqu'un", a-t-il déclaré aux journalistes après la victoire de son équipe 1-0 à Everton samedi.

Haaland va choisir entre le Real Madrid et Manchester City

"Aston Villa, nous y avons joué un peu aussi. Il y a des moments où ils l'ont fait - mais en principe, quand on fait une bonne construction, ils restent derrière. Leeds aussi. Le reste, ils attendent bloc bas. Honnêtement, je ne dis rien de mal. Chaque entraîneur, chaque équipe peut faire ce qu'il veut, absolument. C'est à nous de savoir comment les briser - les équipes qui ont un fort pressing, comment le faire, et quand les équipes restent en retrait, comment nous devons le faire", a ajouté l'Espagnol.

"Liverpool ne va pas lâcher de points"

"L'un des principes est d'être patient, de ne pas concéder de buts, de ne pas concéder de courses profondes de leur part, de contre-attaquer et d'être patient et au bon moment, nous pouvons le faire. Continuons à le faire comme ça", a conclu Pep Guardiola. La dernière victoire de Manchester City leur a permis de reprendre six points d'avance sur Liverpool en tête de la Premier League, bien qu'ayant joué un match de plus.

Manchester City : Gundogan sous le choc après la défaite

L'article continue ci-dessous

Pep Guardiola est convaincu qu'ils ne peuvent pas se permettre d'erreurs dans leur tentative de défendre le titre en raison de la constance des Reds, mais il fait confiance à ses joueurs pour ne pas laisser la complaisance s'installer. "Ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons dans cette situation et nous avons appris de cela par le passé", a-t-il ajouté. "Que si vous voulez être champion en Premier League, contre ce rival - Liverpool, ils ne vont pas lâcher de points - vous devez faire votre travail."

Manchester City a vu son avance fondre avec des récentes contre performances avec la défaite contre Tottenham notamment, tandis que Liverpool est sur une très belle dynamique, ayant réussi à remporter ses matches sans Salah et Mané lors de la CAN, qui enchaîne les succès et vient de remporter la Carabao Cup face à Chelsea à Wembley ce dimanche.