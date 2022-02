Manchester City : Gundogan sous le choc après la défaite

La star de Manchester City, Ilkay Gundogan, a avoué que lui et ses coéquipiers étaient stupéfaits après la défaite contre Tottenham en Premier League, samedi. Le doublé d'Harry Kane, couronné par un but à la 95e minute, a permis aux visiteurs de prendre les trois points à l'Etihad Stadium, avec une victoire 3-2 au terme d'un scénario absolument incroyable.

Liverpool revient à 6 points

Cela signifie que City est désormais en terrain inconnu, sa dernière défaite en championnat remontant à près de quatre mois. "Ce n'est pas une situation à laquelle nous sommes habitués. Nous savons depuis quelques années que Liverpool est toujours un prétendant. Ils sont toujours là. Nous savons qu'ils vont tout faire pour nous rendre la vie aussi difficile que possible", a expliqué Gundogan à BBC Match of the Day après la défaite, qui a permis aux hommes de Jürgen Klopp de revenir à six points du leader avec un match en retard.

"La bonne chose est qu'ils doivent encore venir ici à l'Etihad, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Nous pensions en quelque sorte que nous avions sauvé un match nul. Si vous regardez l'ensemble du match, nous méritions de gagner. Mais le football est parfois fou et aujourd'hui nous avons fait des erreurs faciles. Nous leur avons donné le ballon pour avoir des possibilités de contrer et cela nous a fait perdre le match", a-t-il regretté ensuite.

Pep n'aime ni Conte ni les Spurs...

Samedi, City est passé tout près d'arracher un point lorsque Riyad Mahrez a marqué le but du 2-2 sur pénalty dans les arrêts de jeu, mais c'est bien Harry Kane qui a eu le dernier mot. L'entraîneur des Spurs, Antonio Conte, rejoint ainsi un club très fermé de managers. L'Italien est l'un des cinq seuls hommes à avoir battu Pep Guardiola à la tête de deux clubs différents ou plus, après José Mourinho (Real Madrid, Manchester United, Tottenham), Jurgen Klopp (Borussia Dortmund, Liverpool), Mauricio Pochettino (Espanyol et Spurs) et Nuno Espirito Santo (Wolves et Spurs). Un exploit considérable, quand on connaît la solidité de l'Espagnol.

Nuno Santo avait infligé une défaite à City lors du premier match de la saison de Premier League en août, faisant de Tottenham la quatrième équipe à réaliser le doublé contre Pep depuis son arrivée dans le championnat. De quoi faire naître une nouvelle rivalité ?