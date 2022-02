Haaland va choisir entre le Real Madrid et Manchester City

Les Merengue et les Citizens ont tous deux fait des pieds et des mains pour faire signer l'international norvégien. Mais ce dernier n’a pas encore tranché.

Erling Haaland doit décider de son avenir le mois prochain. Le Real Madrid et Manchester City sont en concurrence pour faire du joueur du Borussia Dortmund leur nouvelle star.

Le Scandinave est susceptible de quitter le club de Bundesliga pour l'un des plus grands poids lourds européens à la fin de la campagne 2021-22, et GOAL est en mesure d’indiquer que l'attaquant fera son choix en mars.

Madrid et City ont tous les deux des arguments à faire valoir pour attirer la star et il a été suggéré que Haaland préférait rallier la capitale espagnole.

Qui essaie de faire signer Haaland ?

Le Real Madrid et Manchester City sont cités comme des prétendants pour Haaland depuis un bon moment, et au cours des derniers mois, ils sont tous deux apparus comme les principaux candidats pour l’enrôler.

Ils ne sont cependant pas les seuls clubs en lice, puisque d'autres géants continentaux comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, le principal rival du Borussia Dortmund en Bundesliga, sont également sur les rangs pour s'attacher ses services.

En outre, les Schwarz Gelben espèrent toujours pouvoir convaincre Haaland de rester, étant donné que son contrat actuel n'expire qu'en 2024.

Pourquoi Haaland pourrait-il choisir Madrid ou City ?

En tant que leaders respectifs de la Liga et de la Premier League, Madrid et City ont non seulement la puissance financière pour obtenir une libération de Haaland de Dortmund, mais offrent également les garanties sportives.

Depuis son arrivée à Dortmund en 2019, Haaland n'a remporté qu'un seul trophée (la DFB-Pokal 2020-21), ce qui laisse son palmarès assez limité. Un transfert à Madrid ou à Manchester lui permettrait d'être le fer de lance d'une équipe en course pour le titre, ce qui serait bénéfique à lui et à son futur acquéreur.