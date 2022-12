Les Argentins lancent une pétition pour demander aux Français "d'arrêter de pleurer"

Un supporter argentin a lancé une pétition intitulée "La France arrête de pleurer" quelques jours après la victoire de l'Albiceleste.

Les Bleus n'ont pas apprécié de voir leur titre de la Coupe du monde leur échapper, malgré un triplé de Kylian Mbappé qui s'est avéré vain lors des tirs au but. Les supporters français ont demandé que la rencontre avec l'Argentine soit rejouée parce que certains de leurs remplaçants étaient déjà sur le terrain lorsque Lionel Messi a marqué en prolongation, récoltant quelques 200 000 signatures.

L'Albiceleste a maintenant répondu par une pétition, après l'annonce que la France a déposé une plainte officielle concernant les pitreries d'Emiliano Martinez pendant les célébrations sauvages à Buenos Aires, le gardien d'Aston Villa ayant été vu tenant une poupée avec le visage de Mbappe à un moment donné.

La pétition de l'Argentine, intitulée "La France arrête de pleurer", a recueilli plus de 65 000 signatures en quelques heures. Valentin Gomez, qui a partagé le message sur change.org, a déclaré : "Depuis que nous avons gagné la Coupe du monde, les Français n'ont cessé de pleurer, de se plaindre et de ne pas accepter que l'Argentine soit championne du monde. Cette pétition vise à ce que les Français cessent de pleurer et acceptent que Messi est le meilleur joueur de l'histoire et qu'il a Mbappe comme fils."

L'Argentine s'est imposée 4-2 aux tirs au but face à la France, Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni ayant manqué leur cible. Messi, sept fois Ballon d'Or, a pu mettre la main sur le seul titre majeur qui lui avait échappé avant un tournoi historique au Moyen-Orient.