L'ère De Jong commence à Barcelone

L'Hollandais, amoureux de Barcelone et de Cruyff depuis son enfance, est avec Todibo le seul membre de l'équipe à n'avoir jamais joué au Camp Nou.

Le moment est venu pour Frenkie De Jong. Le Néerlandais, dont la signature a été bouclée en janvier dernier, se rendra pour la première fois au Camp Nou pour jouer au football face à pour le Gamper (20h00). Il ne l'a fait qu'une seule fois, lors de sa présentation du 6 juillet, bien qu'à cette époque la moitié de la pelouse était en train d'être replantée et il ne pouvait pas ressentir l'esprit du temple de Barcelone alors que près de vingt mille fans l'avaient accueilli. En fait, il est le seul joueur de l'équipe de Barcelone - avec Jean-Clair Todibo - à n'avoir jamais joué au Camp Nou. Jusqu'à aujourd'hui.

Cela fait plus de six mois que son transfert en provenance de l' a été officialisé et les supporters du Barca se sont frotté les mains après l'avoir vu éliminer le et caresser la finale de la , qu'il n'avait pu atteindre après l'élimination de l'Ajax face à . L'hollandais est un joueur qui synthétise mieux que quiconque ce que l'Ajax et Barcelone ont en commun depuis tant de décennies. Amoureux de Johan Cruyff depuis son enfance, Josep Maria Bartomeu a expliqué qu'il "avait l'esprit de Johan en lui" et a ajouté que, lui et Barcelone, "sommes ses héritiers et nous en sommes fiers".

L'article continue ci-dessous

La pré-saison de De Jong avec le Barça. Robos = interceptions Acierto = pourcentage de réussite dans les passes.

Le président de Barcelone a lui-même osé annoncer qu' "une nouvelle ère commence avec De Jong". Les sensations qu’il a laissées pendant la pré-saison sont irréfutables. Lors de sa première rencontre contre , il était le quatrième joueur avec plus de passes - 42 - et le seul avec une efficacité de 100%, combinant de préférence avec Sergio Busquets, Carles Aleñá et Todibo. Face au Vissel Kobe, il s'est concentré davantage sur l'attaque, signant 37 passes avec un succès de 90%. Près de la moitié vers Ousmane Dembélé, preuve irréfutable que De Jong sait comment, en plus de contrôler, il doit casser les lignes avec sa vision magnifique et sa précision de passe privilégiée.

Celui qui pourra en profiter sous peu, c'est Leo Messi qui ne participera toujours pas au Gamper ce soir en raison du manque d'entraînement après avoir joué la Copa América. C’est pourquoi les supporters ont hâte de voir un joueur qui semble fait d'un football présupposé et d'une nature extravertie, deux éléments qui devraient servir à construire la futur Barcelone. Son entraîneur, Ernesto Valverde, lui demande "ce point de fraîcheur au milieu du terrain" et décrit le milieu de terrain comme "un projet d'avenir, un joueur avec des années devant lui, avec une qualité et une profondeur dans le style de jeu." À partir d'aujourd'hui, il va commencer à le démontrer devant son nouveau public.