"Leonardo voulait Thiago mais a eu Rafinha"

Selon les propos de Mazinho, le directeur sportif du PSG ciblait Thiago Alcantara avant de se tourner vers Rafinha.

Lors du dernier jour du mercato estival, le PSG a mis la main sur le milieu brésilien Rafinha. Une option que peu de gens ont vu venir. Parce que les responsables franciliens ont travaillé dans le silence, mais aussi parce que cette piste n’a été activée qu’au dernier moment.

Mazinho, le père de Rafinha, a confié une interview à Football dans laquelle il a indiqué que la priorité de Paris se nommait Thiago Alcantara. Ce dernier ayant finalement opté pour , les champions de France ont alors choisi de se tourner vers son frangin pour renforcer leur entrejeu.

« Rafinha n'aura pas de difficultés pour s’intégrer »

« J’avais déjà parlé avec Leonardo il y a quelque temps, mais c’était pour Thiago. Leonardo voulait le signer pour le PSG, mais Thiago avait déjà trouvé un accord avec Liverpool, a commencé par confier le champion du monde 1994. Nous avons ensuite parlé de Rafa, mais il ne faisait pas partie des plans de Leonardo à ce moment-là. Je pense qu’il a dû y réfléchir, qu’il s’est rendu compte de la nature de l’opportunité et que ce serait un coup de le signer. Lorsqu’il a recommencé à parler (la veille de la fin de la clôture de la fenêtre estivale des transferts, ndlr), Leonardo avait changé d’avis. Et tout s’est accéléré le dernier jour. C’est lundi que nous avons dû travailler dur pour convaincre les deux clubs. Nous avions peur, mais grâce à Dieu, cinq ou six heures avant la date limite, nous avons trouvé un accord. Leonardo voulait Thiago, il a eu Rafinha. Et pour Rafa, c’était un rêve de rejoindre un tel club ».

Rafinha peut donc ressembler à un choix défaut. Néanmoins, selon son père, il peut être d’une grande utilité à Paris, en raison notamment de sa polyvalence. « Le PSG joue souvent dans un 4-3-3 qui ressemble à celui du Barça. Rafa connaît beaucoup de joueurs comme Neymar, mais aussi Icardi, Sarabia. Ça ne va pas être difficile de s’intégrer. Il va devoir comprendre la dynamique que souhaite le coach, mais je ne suis pas inquiet. Il est bien préparé tactiquement et cherche toujours à comprendre ce que veut l’entraineur. Il peut jouer trois places au milieu, et trois places à l’avant. Il l’a fait au Barça, il a été formé comme ça ».