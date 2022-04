Leonardo, Verratti et les réactions après PSG - Lens (1-1)

Pour la dixième fois de son histoire, Paris a conquis le titre national. Un triomphe validé à la faveur d’un nul contre Lens (1-1). C’était une soirée historique, mais il était difficile de le deviner en voyant les tribunes. Les supporters ont très vite déserté le stade. Après le match, les Parisiens ont regretté ce comportement des Ultras. Marco Verratti les a même invités "à passer à autre chose". Leonardo, de son côté, s’est montré plus compréhensif. Le directeur sportif semblait surtout préoccupé par son propre sort, alors que des décisions devraient être prises bientôt dans les hautes sphères du club.

Idrissa Gueye (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « C’est un titre. On est très contents aujourd’hui. C’est important de gagner le 10e titre. On finit bien la saison. On aurait aimé d’autres titres, mais on va se contenter de cela. En espérant d’autres dans le futur ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+) : « Il ne faut pas l’oublier. La saison dernière, on n’a pas gagné et il faut en profiter maximum. L’ambiance ? C’est dommage. Mais nous, c’est notre passion et on essaye de prendre un maximum de plaisir. Dommage que ça ne soit pas avec les supporters, il faut faire avec. Il y a toujours le bon côté, et les mauvais. Il faut continuer à faire de bonnes choses. On n’a pas été très bons en Europe, mais en France ça a été toujours des efforts à faire. C’est pour ça qu’il faut valoriser ce titre ».

L'article continue ci-dessous

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « C’est magnifique. Quand on est des footballeurs, on rêve de ça. C’est mon 8e titre de champion, c’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Ce n’est jamais facile (d’être champion). On travaille dur pour être là, et aujourd’hui on est contents. Les supporters qui n’ont pas célébré ? C’est quelque chose que je ne comprends pas. C’est le football, parfois on gagne et parfois on perd. On est des personnes normales, on peut avoir des échecs. Mais le 10e titre c’est important. On n’a pas gagné la Ligue des Champions, mais il n’y a qu’un seul club qui le gagne chaque année. On espère le faire l’année prochaine. On (les joueurs) est les premiers à vouloir tout gagner. Je sais qu’ils ont été déçus pour Madrid, mais à un moment donné il faut passer à autre chose. Ils (les supporters) doivent savoir qu’on donne tout sur le terrain de foot. Avec ce titre, on entre dans l’histoire du club ».

. @leo_de_araujo (@PSG_inside) à @OLIVETALLARON : "On va prendre des décisions pour revenir plus fort (...) J'ai commis des erreurs..." "A la fin il faut comprendre..."



"Je pense que Kylian est encore en réflexion..."#PSGRCL



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/BmsjNhieN7 — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 23, 2022

Leonardo (directeur sportif du PSG sur Canal+) : « C’est génial. On devient le plus titré en France avec l’asse. C’est un chiffre rond et important. C’est le record. Et on doit le fêter. On a vécu une situation très difficile. Depuis Madrid c’est compliqué et on a vécu des ambiances surréalistes. On a de bonnes choses, et d’autres à regarder et a réfléchir. Et on va le faire maintenant pour repartir encore plus forts la saison prochaine. Si ça sera avec moi ? C’est difficile avec moi, mais c’est impossible sans moi. Je paraphrase Jefferson (rires). Oui, j’ai envie, sinon je ne serai pas là. L’énergie et l’envie, ça ne manque pas. Mais j’ai commis des erreurs. Des erreurs de recrutement, de gestion ou de comportement. Je parle de moi, comme de tout le monde. Et j’assume, il n’y a pas de souci. La défaite contre le Real, on a surtout souffert de la manière. C’était inattendu pour tout le monde. C’est important d’observer et de voir le comportement de chacun. On va sortir là avec des réflexions et prendre des décisions. Les ultras ? A la fin, il faut comprendre. Le football, c’est créer de l’énergie entre supporters et l’équipe. L’objectif est d’offrir du plaisir aux personnes. L’attente était importante, et peut-être que la déception est au même niveau. Maintenant, encore une fois, c’est important de réfléchir et voir ce qu’on veut. Mbappé ? Des discussions à Doha ? Honnêtement, les discussions étaient toujours présentes. Il n’y a pas de réunion « spéciale » à Doha. Kylian, il parle avec nous, et on a une communication constante. Je pense qu’il est encore dans une réflexion. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste. Il peut aussi partir. Mais il réfléchit. »