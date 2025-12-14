Lens - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 a entamé une nouvelle étape décisive de la saison ce weekend. La 16e journée du championnat offre, depuis son ouverture vendredi soir, du beau spectacle dans les différents stades. Ce dimanche, le festival se poursuit avec des rencontres à enjeux déterminants au programme. Parmi elles, figure un choc intéressant à suivre entre le Racing Club de Lens et l’OGC Nice.

Lens, une dynamique impressionnante qui bouscule la hiérarchie

Le RC Lens continue de déjouer les pronostics et s’impose comme l’une des grandes révélations de cette première moitié de saison en Ligue 1. Porté par une série de résultats particulièrement convaincante, le club artésien reste sur plusieurs succès marquants, dont une victoire à Nantes (1-2) après un large succès à Monaco (1-4). Les Lensois ont également confirmé leur régularité face à Strasbourg (1-0) et Angers (1-2), illustrant une solidité aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Avant les rencontres du week-end, Lens (34 pts) occupait même la tête du championnat, avec une courte avance sur le PSG (2e, 33 pts). Sur les neuf dernières sorties, huit victoires ont été enregistrées, témoignant d’une constance rare à ce stade de la saison.

Pour sa première année à la tête de l’équipe, Pierre Sage semble avoir trouvé rapidement la bonne formule et assume même les ambitions élevées des Sang et Or, cette saison. « On peut pousser l'ambition un peu plus loin », a affirmé le technicien français en conférence de presse, vendredi. Cependant, les stats ne jouent pas en faveur de Lens qui n’a remporté qu’une seule de ses 11 dernières confrontations contre Nice (2 nuls, 8 défaites). Le Gym est d’ailleurs la bête noire du Racing qui a perdu 7 matchs face à Nice depuis son retour dans l’élite lors de la saison 2020-2021, cela plus que n’importe quel autre adversaire. Mais les Lensois pourront surfer sur leur bonne forme, couplée à la crise à Nice, pour enchainer ce dimanche.

Nice en plein naufrage sportif

À l’opposé de cette dynamique positive, l’OGC Nice (12e, 17 pts) traverse une période particulièrement sombre. Les Aiglons restent englués dans une spirale négative avec huit revers consécutifs toutes compétitions confondues. La semaine a été marquée par une nouvelle désillusion européenne, avec une élimination dès la phase de ligue de la Ligue Europa, confirmée après une défaite face à Braga (0-1). En championnat, le constat est tout aussi alarmant depuis la reprise post-trêve de novembre. Marseille (1-5), Lorient (3-1) puis Angers (0-1) ont successivement mis en lumière les fragilités niçoises. Le revers à Lorient a d’ailleurs été suivi d’une grosse colère des supporters qui ont agressé les joueurs à leur retour à Nice. Ce qui a valu une interruption de travail à Terem Moffi et Jérémie Boga tandis que Franck Haise a fustigé le refus de ses joueurs à se présenter en conférence de presse, ce samedi.

« C'est leur décision. Je leur avais dit qu'ils doivent être là aussi, qu'on doit tous assumer et être devant vous. Je préfère être chez moi, je vous aime bien hein. Mais on doit assumer, c'est tout. C'est comme ça. », a déclaré le technicien français face aux médias. Avec 27 buts encaissés en 15 journées, Nice affiche désormais l’une des défenses les plus perméables de Ligue 1, une situation qui la rapproche dangereusement de la zone rouge plutôt que des ambitions européennes initiales. Reste à savoir si les retrouvailles avec Lens seront profitables pour le Gym, comme à l’accoutumée.

Sur quelle chaine suivre Lens - Nice ?

La rencontre entre le RC Lens et l’OGC Nice sera à suivre ce dimanche 14 décembre 2025 à partir de 17h15 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match Lens - Nice

La rencontre entre Lens et Nice aura lieu ce dimanche 14 décembre à partir de 17h15, heure française, au Stade Félix Bollaert.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lens

Pierre Sage pourra compter sur le retour de son capitaine Adrien Thomasson, suspendu, ainsi que de Morgan Guilavogui, repositionné un cran plus haut. Malgré ces bonnes nouvelles, l’entraîneur lensois reste privé de Jonathan Gradit, victime d’une blessure grave, et de Jhoanner Chavez, qui n’a pas encore foulé la pelouse avec l’équipe première cette saison. Sur le plan offensif, Florian Thauvin a brillé en inscrivant des buts lors des deux dernières rencontres, portant son total à cinq réalisations, tandis que Wesley Saïd a ajouté un sixième but à son compteur, permettant au RC Lens de s’imposer à Nantes (1-2). En revanche, Odsonne Edouard, resté muet sur les trois derniers matchs, connaît une période plus discrète. Par ailleurs, Lens a déjà lancé son mercato hivernal : Deiver Machado a été transféré à Nantes et le club est sur le point de finaliser l’arrivée du milieu de Leipzig, Amadou Haïdara.

Infos sur l'équipe de Nice

À Nice, la situation reste critique avec de nombreuses absences dans le secteur défensif. Ndayishimiye, Bombito, Abdelmonem et Dante sont indisponibles, tandis que Louchet, qui revenait de deux titularisations, est suspendu. Le club azuréen doit également composer avec l’arrêt prolongé des attaquants Moffi et Boga. Pour Franck Haise, ancien entraîneur de Lens, la reconstruction est délicate, malgré le retour de Tanguy Ndombélé le week-end dernier au milieu de terrain. Sofiane Diop, avec six réalisations en championnat, et Mohamed Ali Cho, auteur de deux buts, restent parmi les rares Niçois capables de renverser la tendance et d’injecter un peu d’espoir dans cette période compliquée.

