Lens - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lens et Monaco seront aux prises dimanche pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 23e journée du championnat français suit son cours avec des matchs très intéressants et aux enjeux importants. L’un des chocs au sommet de ce nouvel épisode de la Ligue 1 oppose le Racing Club de Lens à l’AS Monaco en début d’après-midi dimanche. En lutte pour une place qualificative pour l’Europe la saison prochaine, les Sang et Or et les Monégasques n’ont plus droit à l’erreur.

Lens - Monaco, un match à enjeux importants

Eliminé de la Ligue Europa jeudi au terme d’un scénario cruel face à Freiburg, Lens doit vise se remettre la tête à l’endroit. Et cela passe par une victoire dimanche contre Monaco. La bonne nouvelle, c’est que les Lensois sont sur une bonne dynamique en championnat. Les Sang et Or sont notamment sur une série de quatre matchs sans défaite en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul). Par ailleurs, avec seulement deux points de retard sur l’ ASM, Lens (6e, 36pts) a l’occasion de faire son entrée dans le top 5 en cas de victoire. Toutefois, le match n’est pas gagné d’avance quand on voit l’adversaire en face.

Après une bonne première partie de saison, Monaco marque le pas depuis le début de la phase retour. Capables de faire tomber les équipes du haut de tableau comme Nice lors de la 21e journée (3-2), les Monégasques peuvent aussi chuter les équipes du bas de tableau comme Toulouse lors de la dernière journée (2-1). 5e de Ligue 1, l’AS Monaco (38pts) est menacé par ses concurrents dont Lens notamment. Le choc face aux Sang et Or est donc comme une finale pour le club de la Principauté.

Horaire et lieu de match

Lens – Monaco

23e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 13h française

Les compos probables du match Lens - Monaco

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, El Aynaoui, Diouf, Chavez - Pereira Da Costa, Sotoca - Wahi

Monaco : Köhn - Valme, Maripan, Salisu, Ouattara- Fofana, Zakaria, Coulibaly - Ben Seghir, Ben Yedder, Ben Seghir

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Monaco ?

La rencontre entre le Racing Club de Lens et l’AS Monaco sera à suivre ce dimanche 25 février 2024 à partir de 13h sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe grâce au Pass Ligue 1.