Lens - Lyon : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

La 9e journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche par une opposition entre Lens et Lyon. Un classique du championnat intéressant à suivre.

Le stade Bollaert sera en fête ce soir. L’enceinte artésienne verra son équipe de Lens, actuel 4e au classement, se mesurer à l’un des cadors du championnat, Lyon. Un cador mais qui n’en a pas vraiment l’allure en ce moment et cela laisse présager une belle empoignade.

Invaincus depuis l’entame de la saison, les Sang et Or vont attaquer ce match avec l’ambition de continuer sur leur lancée. Avec leur homme fort Seko Fofana, ils espèrent confirmer et rester ainsi au contact du trio de tête. Ils en ont les moyens, surtout devant leur bouillonnant public.

Bosz joue gros

Il faudra tout de même faire attention à des Gones en quête de rachat. Vaincus lors de leur trois dernières sorties, Lacazette et consorts n’ont plus trop le choix. Ils doivent absolument l’emporter s’ils veulent se mêler à la course du haut de tableau.

Ce match sera crucial pour Peter Bosz. L’entraineur néerlandais jouera clairement sa place lors de cette confrontation. On voit mal la direction lyonnaise continuer à lui faire confiance en cas d’un quatrième revers d’affilée. Arrivé à l’été 2021, il a eu suffisamment de temps pour mettre en place une équipe compétitive. Ce déplacement dans le nord pourrait définitivement sonner le glas de ses illusions.

Horaire et lieu du match

Lens vs Lyon

9e journée de Ligue 1

Ce dimanche 2 octobre à 21h, au Stade Felix Bollart

Les équipes probables :

Lens : B. Samba ; Danso, Haidara, Medina ; S. Fofana, Abdul Samed, Frankowski, Cabot ; P. Da Costa, Openda, Sotoca.

Lyon : A. Lopes ; Henrique, Thiago Mendes, D. Da Silva, Tagliafico ; Lepenant, Caqueret, Cherki ; Tetê ; Lacazette.

Sur quelle chaine TV voir le match ?

La rencontre entre Lens et Lyon sera diffusée sur Prime Vidéo à partir de 21h.

Le streaming pour voir le match ?

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, sur la plateforme dédiée d’Amazon.