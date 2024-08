Lens, l'annonce forte de Brice Samba sur son avenir

Courtisé par l’OM cet été, Brice Samba a tranché pour son avenir, mardi.

Brice Samba n’a pas connu un été tranquille. Convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro 2024, le gardien du Racing Club de Lens n’a pas été épargné par les rumeurs de transfert lors de ce mercato estival. L’international français était notamment annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Ciblé par l’OM cet été, Brice Samba confirme qu’il reste à Lens

C’était l’un des dossiers chauds du mercato estival. Alors que l’OM était en quête d’un nouveau gardien de but cet été, Brice Samba s’est avéré être une piste importante pour le club phocéen. L’international français avait également ouvert la porte à un retour à Marseille il y a quelques semaines. Finalement, le dossier n’a pas abouti et l’OM a signé deux nouveaux gardiens en l’occurrence, Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange.

S’il y avait encore des doutes sur son avenir, Brice Samba a levé tout équivoque, ce lundi. Le gardien de Lens qu’il restera à Lens, cette saison. « Je suis très content d’être à Lens. Rester une saison de plus dans ce club ne me dérangera pas. Je suis très fier d’être le capitaine de cette équipe. Je serai Lensois cette saison », annonce l’ancien gardien de l’OM dans une interview avec La Voix du Nord.

Brice Samba adoube Will Still

S’il a décidé de rester à Lens cette saison, Brice Samba va évoluer sous les ordres d’un nouvel entraineur. Franck Haise ayant rejoint l’OGC Nice, c’est Will Still qui a pris les rênes de l’équipe première, cet été. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que le capitaine des Sang et Or a une haute estime de l’ex-coach de Reims.

« J’apprends à le connaître. Je suis agréablement surpris, par sa simplicité notamment. Je m’entends bien avec lui et c’est certainement dû à son âge, nous sommes assez proches. (…) C’est un entraîneur avec une mentalité de gagneur qu’il essaie de nous inculquer. Il est intransigeant et il nous pousse tous les jours à l’entraînement. Il saura tirer le meilleur de chacun de nous », confie Brice Samba.