OFFICIEL, Will Still retrouve un banc en Ligue 1

Parti du Stade de Reims le mois dernier, Will Still retrouve déjà du service. Le technicien belge reste en Ligue 1.

Alors qu’il a démissionné de son poste d’entraîneur du Stade de Reims à quelques journées de la fin du championnat de France, Will Still retrouve du service. Le Belge de 31 ans dirigera les Sang et Or du Racing Club de Lens pour les prochaines saisons.

Lens officialise Will Still

Cité en partance pour l’Angleterre où il a la côte, William Still, plus connu sous le nom de Will Still, ne quittera pas la Ligue 1 française. En quête d’un entraîneur pour remplacer Franck Haise, qui a signé en faveur de l’OGC Nice, le Racing Club de Lens a misé sur le Belge. Ce lundi, les Sang et Or ont officialisé le coach de 31 ans pour les trois prochaines saisons sportives.

Getty

« Lens, comme une évidence ! Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still est le nouveau coach du Racing. Habitué aux records de précocité et aux performances importantes depuis le début de sa carrière d’entraîneur, le Belgo-britannique a paraphé un contrat de 3 années en Artois », a indiqué le RC Lens dans un communiqué sur son site internet.

La Ligue Europa Conférence en vue

Engagé dans la Ligue Europa Conférence la saison prochaine après avoir fini cet exercice à la septième place de Ligue 1, les locataires du Stade Bollaert-Delelis pourront compter sur un jeune entraîneur pour les amener à faire un bon parcours européen.

Getty Images

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Will Still au Racing Club de Lens. Will était notre priorité absolue pour occuper le poste d'entraineur et amorcer le nouveau cycle qui s’ouvre au club. Will n’est pas seulement un coach prometteur qui a battu des records de précocité, c’est une personnalité fédératrice obsédée par la gagne. Véritable passionné, conquérant et fin tacticien, Will Still a marqué de son empreinte le Stade de Reims, où il a obtenu des résultats probants avec notamment une série historique de 19 matchs sans défaite. Nous sommes heureux d’accueillir Will, son leadership et son énergie communicative à La Gaillette et à Bollaert-Delelis ! », a déclaré Pierre Dréossi, Directeur général du Racing Club de Lens.