Lens : Jonathan Clauss relativise sa non convocation en Bleus

Jonathan Claus intégrera-t-il un jour l'équipe de France ? Seul Didier Deschamps a la réponse à cette question, alors que le piston droit du RC Lens réussit un début de saison superbe, dans la continuité de l'année dernière.

De quoi poser la question d'une possible convocation en équipe de France, d'autant que les Bleus évoluent désormais à trois derrière avec des pistons, rôle dans lequel Benjamin Pavard peine encore à s'exprimer, notamment sur le plan offensif.

Jeudi, le sélectionneur a toutefois choisi de ne pas faire appel à Clauss, préférant conserver le latéral du Bayern et le Lyonnais Léo Dubois à ce poste. "Je ne vois pas pourquoi je devrais être déçu", a pourtant tenu à relativiser l'intéressé auprès de RMC.

"J’y suis attentif, de plus en plus, parce que beaucoup de gens en parlent. Je regarde un peu plus attentivement mais tout en gardant ce recul. Je ne fais pas de fixette, je me tiens informé mais sans être borné dessus."

🗣️💬 "Ça va être un gros match référence cette saison, pour nous."



🔍 Jonathan Clauss (@Djoninho25) est dans les #InflitrésRMC. Il revient sur la rencontre d'hier et l'importance des stats, lui qui est meilleur passeur de Ligue 1. #rmclive pic.twitter.com/Tua4pGF26j — RMC Sport (@RMCsport) November 6, 2021

Avant de poursuivre : "Il le dit là un peu plus sérieusement. Mais ils sont plusieurs à m’en parler et à me dire que j’ai tout pour y arriver. Si je n’y suis pas, c’est que j’ai encore des étapes à franchir, mais au moins je suis sur le bon chemin, et c’est le plus important."

L'équipe de France terminera son parcours éliminatoire pour la prochaine Coupe du monde avec la réception du Kazakhstan au Parc des Princes le 13 novembre, avant un dernier déplacement en Finlande, le 16. Une victoire suffira aux coéquipiers d'Antoine Griezmann pour composter leur billet pour le Qatar.