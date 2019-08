Lens-Clermont 2-2, ça passe pour le RC Lens

Lens défiait Clermont en Coupe de la Ligue ce mardi soir et au terme d'une séance de tirs au but, ce sont les locaux qui se sont qualifiés.

Le match débute devant près de 10 000 spectateurs à Bollaert et c'est pourtant le qui encaisse l'ouverture du score dès la 12e minute quand N'Simba trouve Lorenzo Rajot dans la surface. Ce dernier tente et réussit un lob magnifique sur un Desprez mal placé pour altérer une première fois le tableau de marque.

Lens reviendra dans la partie peu avant le repos sur une grosse boulette signée Mehdi Jeannin. Ce dernier relance directement sur Cahuzac, qui remet le cuir de la tête sur Florian Sotoca dont le pointu fait mouche pour le 1-1. Dommage pour , qui dominait largement la rencontre avant la pause.

Mais les Clermontois reprennent l'avantage peu après le retour des vestiaires. Sur une perte de balle de Radovanovic, Donisa alimente Mario Gonzalez, dont le plat du pied va au fond. Cependant, Clermont ne gardera pas cet avantage jusqu'au bout.

En effet, à l'heure de jeu, Ogier bouscule légèrement Sotoca, qui chute dans la surface adverse. Mehdi Jeannin part du bon côté, mais la frappe de Mesloub fait tout de même mouche. 2-2. Puis, à 5 minutes du terme, Till Cissokho accroche Mauricio dans la surface et l'arbitre n'hésite pas. Cependant, Banza ne convertit pas son penalty et le score restera inchangé...

Après une fin de match tendue, on passe directement à la séance de tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est Lens qui se qualifie pour le troisième tour de la .