Lenglet sur les tablettes d’Everton

Le nouvel manager d’Everton, Rafael Benitez, aurait des vues sur l’arrière central français du Barça, Clément Lenglet.

Remplaçant de Carlo Ancelotti, Rafael Benitez s’est déjà mis au travail du côté de Goodison Park. Le technicien ibérique refléchit aux différentes possibilités de renfort pour les Toffees. Un Français serait dans son collimateur.

Une opportunité de rebond pour Lenglet

Selon le site Fichajes, l’ex-manager de Liverpool pense à Clément Lenglet. Malgré les difficultés que ce dernier a rencontrées durant l’Euro, le coach ibérique est convaincu qu’il peut apporter un plus à l’équipe d’Everton. Par ailleurs, le rapport qualité/prix parait intéressant pour l’ancien nancéen et le fait que le Barça ne veuille plus de ce joueur pourrait faciliter les négociations.

S’il s’engage avec les Merseysiders, Lenglet retrouverait son coéquipier en sélection française, Lucas Digne. Ce dernier avait également choisi Everton pour se relancer d’une expérience mitigée à Barcelone et ça lui a plutôt bien réussi.

Lenglet a été le sixième joueur le plus utilisé du Barça lors de la saison dernière. Il a disputé 48 rencontres, dont 42 comme titulaire. En temps normal, il y aurait de quoi être satisfait de ce bilan, mais si le Français a été autant sollicité c’est surtout parce que Koeman était limité dans ses choix au poste d’arrière central. Lors de la campagne à venir, la donne risque d’être différente.