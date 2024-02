Leipzig - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid sera aux prises avec Leipzig mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Après plusieurs semaines de pause, la Ligue des Champions fait enfin son grand retour. La compétition reine des clubs européens aborde ses huitièmes de finale dès ce mardi. Et comme un symbole, c’est le recordman des titres du tournoi, le Real Madrid, qui ouvre le bal avec un choc contre le RB Leipzig.

Leipzig - Real Madrid, un choc indécis

Après une phase de poules plus ou moins satisfaisantes, le RB Leipzig (4 victoires, 2 défaites) est tombé sur l’ogre madrilène en 8es de finale. Habitué à poser de problèmes, le club allemand a un coup à jouer face aux Madrilènes mardi soir. Leipzig a d’ailleurs montré déjà qu’il pouvait battre le Real Madrid en s’imposant contre les Merengues lors des phases de poules la saison dernière à domicile (3-2) après une défaite à l’aller (2-0). Cependant, les hommes de Marco Rose ne sont pas en grande forme ces dernières semaines. Le club allemand n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs (1 nul, 3 défaites) toutes compétitions confondues dont un nul contre Augsbourg le weekend dernier. Pas forcément idéal avant d’affronter un club comme le Real Madrid.

Leader de Liga, le Real Madrid est dans une très grande forme cette saison. Le club de la capitale espagnole a fait un sans-faute lors des phases de poules de la Ligue des Champions (6 victoires en 6 matchs, ndlr). Demi-finaliste de la C1 la saison dernière, le Real Madrid fait partie des grands favoris à la victoire finale à l’instar de Manchester City, champion en titre. Décimé par plusieurs blessures dont celle de Jude Bellingham qui devrait manquer deux à trois semaines de compétition, le Real Madrid fait toujours aussi peur à n’importe quelle équipe dont Leipzig. Par ailleurs, comme l’a souligné Antonio Rudiger lundi soir, le club espagnol se méfie de son homologue allemand qu’il sait imprévisible.

Horaire et lieu du match

Leipzig – Real Madrid

8es de finale aller de la Ligue des Champions

Lieu : Red Bull Arena (Leipzig)

A 21h française

Les compos probables du match Leipzig - Real Madrid

Leipzig : Gulasci – Raum, Orban, Lukeba, Simakan – Simons, Kampl, Schlager, Olmo – Openda, Sesko

Real Madrid : Lunin – Mendy, Nacho, Tchouaméni, Carvajal – Camavinga, Kroos, Valverde – Diaz – Rodrygo, Vinicius

Sur quelle chaîne suivre le match Leipzig - Real Madrid ?

La rencontre entre le RB Leipzig et le Real Madrid sera à suivre ce mardi 13 février 2024 à partir de 21h sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.