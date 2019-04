Leicester - Courtisé par Manchester United, Tielemans n'exclut aucune option

L'international belge admet qu'il pourrait faire partie de "quelque chose de grand" avec Leicester, lui qui intéresse également d'autres clubs.

Youri Tielemans pourrait faire partie de "quelque chose de grand" à Leicester, mais le milieu de terrain prêté par doit toujours prendre une décision concernant son avenir, alors que serait intéressé. L'international belge a quitté la pour la lors du mercato d'hiver, après s'être engagé pour six mois avec les Foxes.

Le joueur de 21 ans a depuis fait forte impression en , provoquant un intérêt du côté d'Old Trafford. Il ne veut pour autant pas spéculer sur son avenir. Tielemans a déclaré à Sky Sports : "Je ne sais pas ce qui va se passer cet été. Je me sens très bien ici, mais je dois voir les autres options également. C'est normal, je ne dois pas me précipiter."

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes en avril pour l'instant, nous verrons dans les prochains mois. Je peux faire partie de quelque chose de grand à Leicester. Ils vont avoir un nouveau terrain d'entraînement, le stade sera bien mieux qu'actuellement et de nombreux supporters vont venir. Donc cela peut être quelque chose de grand pour l'avenir."

Tielemenans considère que le style de jeu de Brendan Rodgers lui convient, suggérant que son but et ses quatre passes décisives pourraient n'être que le début de l'aventure. "Le style de jeu que nous avons ici me convient très bien. Je peux jouer plus libre ici et penser aux actions offensives quand nous avons le ballon, j'essaie de gérer l'équipe et d'organiser l'aspect défensif."

"Mais je me sens vraiment bien dans cette équipe et mes coéquipiers m'aident beaucoup à m'adapter, donc c'est très facile." Le prêt de Tielemans à Leicester n'inclue aucune option d'achat, alors qu'une offre d'environ 46 millions d'euros pourrait convaincre Monaco de le laisser partir dans le club qui se montrera intéressé.