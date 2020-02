Leicester-City (0-1) - Gabriel Jesus délivre les Skyblues

Grâce à un but tardif de Gabriel Jesus, Manchester City a signé un succès précieux face aux Foxes, et conforte sa 2ème place au classement.

Largement distancés par dans la lutte pour le titre, Leicester et doivent encore batailler pour la place de dauphin des Reds. Si les Mancuniens comptaient quatre points d'avance sur les Foxes au coup d'envoi, venir s'imposer King Power Stadium pouvait constituer une victoire capitale pour les hommes de Pep Guardiola. Sans surprise, la tâche a été particulièrement délicate pour les visiteurs, qui se sont heurtés à des locaux déterminés, à l'image de leur gardien Kasper Schmeichel.

Match ouvert au King Power Stadium​

Dominée par Manchester City, la première période offrait un spectacle plaisant. Dès la 8e minute de jeu, Jamie Vardy rappelait à la défense des Skyblues qu'il était le danger numéro un. Au terme d'une belle course, l'Anglais voyait sa frappe croisée du pied droit heurter le montant d'Ederson. Première alerte. Après avoir été en danger, les visiteurs se réveillaient et faisaient chauffer les gants du gardien Kasper Schmeichel, sur des frappes de Riyad Mahrez (9e) et Ilkay Gundogan (17e).

Juste avant la pause, Manchester City se procurait deux énormes occasions, mais celles-ci ne permettait pas aux Champions en titre d'ouvrir le score. Kun Aguero pensait pourtant y être parvenu dans le temps additionnel, mais voyait son but logiquement refusé pour une position de hors-jeu (45e). Au retour des vestiaires, l'Argentin avait l'occasion de se faire justice sur pénalty à la suite d'une main, mais buttait sur un Kasper Schmeiche en état de grâce (62e). Le quatrième pénalty de rang manqué par City cette saison.



Pas dans un grand soir, Kun Aguero était remplacé par Gabriel Jesus en fin de rencontre. Et le coaching de Pep Guardiola allait être payant très rapidement. À peine entré en jeu, le Brésilien délivrait les siens à la suite d'une passe décisive signée Riyad Mahrez (80e). Grâce à ce but, les Mancuniens comptent désormais sept points d'avance sur Leicester. Méritants mais défaits, les Foxes pourraient même être tentés de regarder dans leurs rétroviseurs désormais.