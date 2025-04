Leganés - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Méfiance pour le Barça ! Le leader se déplace chez Leganés, qui l'avait battu à l'aller. Objectif pression en Liga avant le retour de C1 à Dortmund.

Attention, match piège ! Leader de la Liga et euphorique après son carton face à Dortmund (4-0) en Ligue des Champions, le FC Barcelone se déplace ce samedi soir (21h00) sur la pelouse de Leganés, 18ème et relégable. Si l'affiche semble déséquilibrée, le souvenir cuisant de la défaite barcelonaise à Montjuic lors du match aller (0-1) en décembre dernier incite à la plus grande prudence côté catalan, d'autant que ce déplacement est coincé entre les deux manches européennes.

Le Barça sur ses gardes après la claque de l'aller

Hansi Flick l'a répété toute la semaine : pas question de sous-estimer Leganés. L'entraîneur allemand exige de ses joueurs « la même mentalité et la même attitude que contre Dortmund ». Malgré une série impressionnante de 23 matchs sans défaite en 2025 et la possibilité de prendre provisoirement sept points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, le Barça sait que ce déplacement à Butarque est périlleux. Le nul concédé au Betis le week-end dernier (1-1) a d'ailleurs mis fin à une série de neuf victoires consécutives en championnat et rappelé que la concentration doit être constante.

Leganés, le combat pour la survie avec un exploit en tête

Pour Leganés, la réception du leader est un match de gala mais surtout une opportunité de prendre des points cruciaux pour le maintien. Actuellement 18èmes à deux points du premier non-relégable, les Madrilènes s'appuieront sur leur public et sur leur performance héroïque du match aller pour tenter un nouvel exploit. Le nul obtenu contre Osasuna (1-1) a mis fin à une spirale négative, et l'entraîneur Borja Jiménez a déjà prouvé sa capacité à gêner les grosses écuries cette saison. L'équipe devra cependant faire sans son meilleur buteur, Dani Raba, blessé.

Flick prêt à faire tourner ?

Entre les deux batailles face à Dortmund, Hansi Flick devrait logiquement faire tourner son effectif, tout en insistant sur la force collective : « Le Barça n'est pas seulement les onze titulaires, nous sommes une équipe ». Des joueurs comme Iñigo Martinez ou Gavi sont de retour et disponibles, tandis que certains cadres pourraient souffler. Face à un bloc de Leganés attendu bas et combatif, la meilleure attaque de Liga (83 buts) et le meilleur bilan à l'extérieur devront trouver la faille, probablement grâce à un Robert Lewandowski en pleine forme, pour éviter une nouvelle mauvaise surprise et maintenir la pression dans toutes les compétitions.

Sur quelle chaine regarder Leganes vs Barcelone ?

Horaire et lieu du match Leganes vs Barcelone

LaLiga - LaLiga Estadio Butarque

Le match se jouera au Estadio Butarque à Leganes, Espagne le samedi 12 avril, avec un coup d'envoi à 21h00, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Leganes

Un peu de stabilité, enfin, dans les rangs de Leganés : Óscar Rodríguez fait son retour après avoir purgé sa suspension. En revanche, Enric Franquesa reste écarté pour une longue durée en raison d’une blessure au genou. L’entraîneur Jiménez pourrait reconduire le même onze de départ que face à Osasuna, avec Diego García une nouvelle fois en pointe. En pleine forme, Dani Raba – auteur de quatre buts lors de ses trois dernières sorties en championnat – devrait continuer à mener l’attaque dans un rôle axial.

Infos de l'équipe de Barcelone

Avec un calendrier surchargé, Hansi Flick devrait procéder à quelques rotations. L’attaquant vedette Robert Lewandowski pourrait être mis au repos, laissant ainsi l’opportunité à Ferran Torres de débuter à la pointe de l’attaque. Ronald Araújo et Gavi, laissés au repos en milieu de semaine, postulent pour une place de titulaire, ce qui pourrait reléguer Iñigo Martínez et Fermín López sur le banc.

Des doutes subsistaient autour de l’état physique de Lamine Yamal après la rencontre face à Dortmund, mais le jeune ailier est finalement apte. En revanche, le Barça devra toujours composer sans Dani Olmo, Marc Casadó, Marc Bernal et Marc-André ter Stegen, tous absents pour ce déplacement à Butarque samedi.

