Leeds va-t-il racheter un club italien?

Alors que le club risque de basculer en Championship, le patron de Leeds pourrait s'offrir une galaxie en achetant un club italien. Explications.

Né dans la province de Milan, Andrea Radrizzani, propriétaire de Leeds via son entreprise Asher Ventures, un groupe d'investissement spécialisé dans le sport et anciennement intéressé par un rachat de l'Inter Milan, souhaiterait étendre son influence dans le football européen en reprenant le club italien de la Sampdoria en vue de créer un groupe de clubs.

Leeds bientôt dans un groupe avec un club italien?

Après avoir investi le monde du sport au sein de l'entreprise MP & Silva, Andrea Radrizzani fonde en 2015 le groupe d'investissement Aser Ventures puis Eleven Sports la même année pour s'emparer du monde du sport. Après avoir inondé le football européen notamment, il revend les parts d'Eleven Sports à DAZN et y intègre le conseil d'administration en 2022.

En plus de ces deux implications dans le monde du sport, Radrizzani s'offre en 2017 les Peacocks anglais de Leeds alors que le club navigue encore en Championship. Soucieux de transformer le club, il embauche Marcelo Bielsa et mise sur une stratégie de recrutement basée sur les datas. Leeds est promu en Premier League en 2020, multiplie ses sources de revenus et se stabilise dans l'élite anglaise.

Cette saison, les Peacocks connaissent toutefois un épisode mouvementé et risquent actuellement de basculer à nouveau vers le Championship. À une journée de la fin, les hommes de Sam Allardyce sont relégables à 2 points d'Everton. Mais cette situation compliquée n'effraie pas son président Andrea Radrizzani qui souhaite désormais s'offrir la Sampdoria, relégué en Serie B, pour mettre sur pied un projet de groupe de clubs se tirant mutuellement vers le haut. Avec l'objectif d'enchaîner deux montées simultanées la saison prochaine?