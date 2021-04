Leeds United déterminé à prolonger Bielsa

Andrea Radrizzani, le président de Leeds, a indiqué que son club avait bien l’intention de faire signer un nouveau contrat à Marcelo Bielsa.

Pour son retour parmi l’élite anglaise au bout de 16 ans d’absence, Leeds United fait plus que bien figure puisqu’il pointe dans la première moitié du tableau à six journées de la fin du championnat. Un excellent parcours et qui porte forcément l’empreinte de son coach, Marcelo Bielsa.

Après leur avoir assuré l’accession, le technicien argentin est en train de faire des Peacocks une formation qui compte en Premier League et qui est même capable de battre Manchester City sur sa pelouse.

Logiquement, ses dirigeants sont contents de son travail et ils n’ont aucune intention de le laisser partir. Les discussions pour une prolongation trainent, mais elles devraient bientôt aboutir à un deal. C’est ce qu’a promis Andrea Radrizzani, le président du club, dans un entretien accordé à L’Equipe. « J’ai l’espoir de le prolonger d’ici la fin de la saison et je pense que c'est possible, a affirmé l’homme fort de Leeds. On est en discussions. Il y a une volonté commune de continuer et jusqu'ici on s'est toujours bien entendus. On soutient Marcelo dans son travail et je crois pouvoir dire qu'il est satisfait de ses relations avec la direction du club. Espérons qu'on puisse continuer à travailler ensemble. »

L'article continue ci-dessous

« Leeds United est plus grand que Bielsa »

Bielsa a la réputation d’être un entraineur imprévisible, capable de laisser tomber sa formation au soir de la 1e journée du championnat. Est-ce un scénario redouté du côté d’Elland Road ? La réponse de Radrizzani : « Non, je ne l'envisage. Encore une fois, on est très content de lui et on espère le prolonger. »

L’homme d’affaire italien a poursuivi en rappelant que : « Leeds United est plus grand que Marcelo Bielsa ». « Si un jour, pour une raison quelconque, on devait se séparer avec Marcelo, ça ne changerait rien à notre objectif, qui est de replacer un jour Leeds au niveau où ce club était, pour qu'il puisse de nouveau disputer la Ligue des champions », a-t-il ajouté.

Radrizzani a ensuite conclu en se projetant sur la saison à venir : « Il faudra essayer de continuer à procurer autant de plaisir par le jeu, de terminer si possible à une place de mieux que cette saison en Premier League et d'intégrer certains de nos jeunes joueurs dans l'équipe première, car notre formation est très performante. »