Milan AC : Comparé à Thierry Henry, Leao ne veut être que "Rafa"

Recruté contre 30 millions d’euros à l’été 2019 après une saison réussie à Lille, Rafael Leao est arrivé avec beaucoup de pression au Milan AC. Critiqué à ses débuts, le Portugais connait une croissance impressionnante cette saison, certifiée par un plus grand instinct de tueur devant le but qui l'a amené à améliorer sa relation avec le but par rapport au passé.

Avec 6 buts et 4 passes en 18 matches, Rafael Leão semble un joueur différent, arrivé dans une dimension différente et supérieure, une poule aux œufs d'or pour le Milan AC qui le chouchoute.

Le Portugais a réalisé des performances extraordinaires jusqu'à présent, et Pioli le comparant même à un certain Thierry Henry : une comparaison importante, mais qui n'effraie pas l’ex-Lillois, interrogé par " La Gazzetta dello Sport ".

"Je le remercie pour la comparaison, nous parlons d'un grand champion. Mais je veux être Rafa, je veux faire mon propre chemin. Qui m'a le plus inspiré ? Mbappé, Neymar. Et j'admirais vraiment Kaka à l'AC Milan."

S'il y a un an, cela ne ressemblait qu'à un rêve, aujourd'hui le Scudetto est un objectif déclaré pour l’international portugais et le club milanais.

"Oui, nous sommes plus forts et plus matures que l'année dernière. Gagner le championnat est l'objectif, nous voulons voir le Milan tout rouge et noir. Je suis jeune, mais sur le terrain, je me sens comme un adulte, et il en va de même pour beaucoup de mes coéquipiers. Pioli me dit la même chose, à Sandro (Tonali, ndlr), à Alexis (Saelemaekers, ndlr) : 'Tu n'es jeune que sur ta carte d'identité'".

Leao vit au jour le jour

Avoir un manager comme Paolo Maldini est une chance pour n'importe quel joueur.

"J'avais l'habitude de le regarder à la télévision quand j'étais enfant, une légende. Maintenant, il me donne des conseils pour m'améliorer, je me sens très chanceux."

L'article continue ci-dessous

Avec encore un contrat jusqu’en juin 2024, le renouvellement ne fait pas partie des pensées de Leão, du moins pour le moment : rien n'exclut cependant un avenir encore sous les couleurs des Rossoneri.

"J'ai encore deux ans sur mon contrat, ce qui n'est pas rien. Nous verrons, il est encore tôt, mais je suis certainement très heureux ici."

D’ici là, Rafael Leao espère avoir décroché son premier titre de champion avec le Milan AC et pourquoi pas s’être invité à la table des plus grands attaquants de la planète.