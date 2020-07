Le Zenit de Semak remporte le doublé

Le Zenit St-Petersbourg s’est adjugé ce samedi la coupe nationale. En finale, l’équipe de Sergey Semak a dominé le FK Khimki (1-0).

Deux semaines après avoir remporté le championnat de , le Zenit a conquis ce samedi la Coupe nationale. La quatrième de son histoire. En finale, Branislav Ivanovic et ses coéquipiers ont dominé le FK Khimki, une équipe de D2 et entrainée par l'ancien international russe Sergey Yuran.

Malgré une très nette domination et une multitude de tentatives, la différence dans cette rencontre ne s’est faite que sur un seul et unique but. A sept minutes de la fin, Artem Dzyuba, le capitaine et star de l’équipe, a débloqué la situation en transformant un pénalty.

La patte de Semak

La dernière et seule fois que le Zenit avait réalisé le doublé c’était il y a exactement dix ans. Kerzhakov et sa bande régnaient alors en maitre sur la scène domestique.

L'accomplissement de cette année porte la signature de Sergey Semak. L’ancien milieu de terrain du PSG en est déjà à trois trophées récoltés depuis sa venue en club en 2018 (en provenance d’Ufa). Il a réussi là où beaucoup de coaches étrangers ont échoué (Lucescu, Mancini, Villas-Boas). A présent, il ne lui reste plus qu’à améliorer les résultats du club en Europe.

Pour la petite histoire, ce match s’est joué à 2000 km de St-Petersbourg, du côté d’Ekaterinbourg. Ce stade avait abrité le match - (1-0) lors de la dernière Coupe du Monde.