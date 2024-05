Le torchon brûle entre Florentino Pérez et l’UEFA

De nouvelles révélations téléphoniques font monter le ton entre Florentino Pérez et l’UEFA.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez ne serait pas admiré par l’instance européenne du cuir rond, l’UEFA. Après les révélations sur Lionel Messi et Gerard Piqué, qui ont été à l’origine d’un détournement de fonds de l’UEFA, c’est au tour d’un antécédent entre le président de l’instance basée à Suisse et celui de la Maison Blanche. Mais ce dernier est innocent.

Messi et Piqué se sont illégalement enrichis

Deux anciens joueurs du FC Barcelone, Gérard Piqué et Lionel Messi avaient profité de la pandémie de coronavirus pour se faire d’argent. En complicité avec l'ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, et le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, les deux joueurs ont planifié un « détournement » de fonds de l’instance européenne vers certains joueurs barcelonais pour compenser la perte de salaire subie en raison de la pandémie de covid-19.

Getty

« Ils (Piqué et Messi, Ndlr) m'ont dit clairement que, s'il vous plaît, personne ne devrait découvrir que nous parlons de notre argent parce que, si les gens le découvrent, ils vont nous tuer. Je vous envoie cet audio avec un message de Leo Messi. C'est ma voix, mais son message », avait confié Rubiales à Ceferin via des messages audio auxquels The Objective a eu accès. En réponse, le président de l'UEFA l’a calmé et rassuré : « même son chien ne le saura pas ».

Ceferin a traité Florentino Pérez de raciste

Les relations entre le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ont commencé à se dégrader en 2019 quand ce dernier avait promu l’initiative de la création d'une Super League européenne en dehors de l'UEFA. Une idée jamais approuvée par Ceferin. Selon la même source qui évoque des conversations datant de 6 décembre 2019 entre l’ex-président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, et celui de l’UEFA, Aleksander Ceferin, le patron de l’instance européenne a traité le président madrilène de tout nom.

Getty Images

« C'est un idiot et un raciste ! », confiait Aleksander Ceferin dans un vocal via WhatsApp à Luis Rubiales faisant référence à Florentino Pérez. Ceferin a même estimé que le projet de la création de la Super League « ruinerait le football et son environnement » et l'a qualifié d'« égoïste » et « égocentrique ».

Getty Images

« Moi aussi, je suis fier, ne l'oubliez pas. Je ne veux pas lui parler. Je ne le ferais que pour toi. C'est un idiot et un raciste ! Ne me calmez pas, je n’en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est que tu sois fort », a déclaré le président de l’UEFA dans son message à Rubiales. Ce dernier s’inquiétait de Tebas et Pérez, soulignant une fierté du président de la Maison Blanche.