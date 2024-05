Lionel Messi, la grosse accusation de vol

Lionel Messi est dans de sales draps en Espagne. L’Argentin est gravement accusé d’être impliqué dans un détournement de fonds.

Bien qu’il ne soit plus un joueur du FC Barcelone, le nom de Lionel Messi fait le tour de l’Espagne ces dernières heures. L’octuple vainqueur du Ballon d’Or serait impliqué dans une affaire illicite, qui serait en train de le rattraper quelques années plus tard. L’affaire remonte au temps de Covid-19.

Messi et Pique, des corrupteurs

C’est la grosse révélation de cette fin de saison. Lionel Messi et Gerard Piqué ne seraient pas de bons exemples en matière de lutte contre la corruption. Les deux anciens joueurs du FC Barcelone sont pris en flagrant délit. A en croire les informations rapportées par The Objective, les deux anciens joueurs du Barça, en complicité avec l'ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, et le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, ont planifié un « détournement » de fonds de l’instance européenne vers certains joueurs barcelonais pour compenser la perte de salaire subie en raison de la pandémie de covid-19. Le dirigeant espagnol avait même promis de maintenir Messi en Liga.

Selon le média, les premières conversations à ce sujet ont débuté le 2 avril 2020. Ceci quand Luis Rubiales a appelé Piqué, qui a répondu qu'il rappellerait dans une demi-heure. Dans cette conversation téléphonique rendue publique par le média, Gerard Piqué, avec l'autorisation de Lionel Messi, aurait exprimé à Rubiales l'inquiétude du capitaine argentin concernant la réduction significative de son salaire à cause de la pandémie de coronavirus. Le Barça avait proposé une réduction de salaire allant jusqu'à 70% pour l'effectif à cause de la crise sanitaire qui a également eu un impact sur l'économie du club.

La folle promesse de Ceferin à Rubiales

Après l’échange avec Piqué, Rubiales aurait contacté le président de l'UEFA et lui a envoyé un audio via WhatsApp à Ceferin, lui transmettant l'inquiétude que Messi a exprimée à travers Piqué. L’ex-président de la RFEF aurait demandé la possibilité d’« utiliser les fonds de l'UEFA » pour compenser les pertes financières des joueurs. Conscient de la gravité de l’acte posé, Rubiales souligne à Ceferin que le souci de Messi de maintenir la « confidentialité » des négociations.

« Ils (Piqué et Messi, Ndlr) m'ont dit clairement que, s'il vous plaît, personne ne devrait découvrir que nous parlons de notre argent parce que, si les gens le découvrent, ils vont nous tuer. Je vous envoie cet audio avec un message de Leo Messi. C'est ma voix, mais son message », a déclaré Rubiales à Ceferin. En réponse, le président de l'UEFA le calme et le rassure : « même son chien ne le saura pas ».