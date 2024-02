La Superleague effraie l'UEFA

La situation de la Superleague européenne a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont les principaux promoteurs de la compétition proposée, qui vise à prendre le relais des compétitions de l'UEFA dans un avenir proche. Cependant, le projet se heurte à un obstacle : de nombreux clubs ont dénoncé la compétition et ont apporté leur soutien à l'UEFA. L'instance dirigeante du football européen est déterminée à rester aux commandes, et elle a fait un grand pas dans ce sens.

Selon Relevo, l'UEFA a annoncé que 500 millions d'euros seraient ajoutés à la cagnotte globale de ses trois compétitions. En outre, 93,5 % des recettes des compétitions iront désormais aux participants, 6,5 % seulement étant conservés par l'UEFA.

La grosse réaction de l'UEFA

En outre, les "grands" clubs devraient bénéficier d'un partage plus important des recettes télévisuelles, en fonction de leurs performances en Europe au cours des dix dernières années.

Cette mesure pourrait être considérée comme un moyen pour l'UEFA de rallier les clubs qui doutent d'elle. Les changements profitent également au FC Barcelone et au Real Madrid, il serait donc intéressant de voir si leur position finit par changer.