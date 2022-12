"Le succès de Lionel Messi à la Coupe du monde ne mettra pas fin au débat du GOAT" selon Andres Iniesta

Andres Iniesta a insisté sur le fait que la Coupe du monde remportée par Messi ne mettra pas fin au débat sur le meilleur joueur de tous les temps.

Lionel Messi est un peu plus entré dans la légende dimanche soir en remportant la Coupe du monde, le seul trophée majeur qui manquait à son palmarès et en se rapprochant encore un peu plus du titre de meilleur joueur de tous les temps. Pour certains observateurs, le dossier est même désormais classé avec le succès de l'Argentin à la Coupe du monde.

"Il y aura toujours une excuse"

Le capitaine argentin a permis à son pays de remporter sa troisième couronne mondiale grâce à des performances remarquables lors du tournoi de 2022 au Qatar, ce qui a conduit de nombreux fans et experts à affirmer qu'il est désormais le meilleur joueur de l'histoire. Cependant, Iniesta, l'ancien coéquipier de Messi au FC Barcelone, pense que les discussions continueront car il y aura des "excuses" pour ceux qui favorisent certains des rivaux du joueur de 35 ans, comme Cristiano Ronaldo.

"Je suis sûr que tous ceux qui ne considèrent pas Messi comme le meilleur trouveront une excuse pour continuer à le voir ainsi, qu'il ait gagné la Coupe du monde ou non", a déclaré Andres Iniesta dans un entretien accordé à ESPN. "Pour moi, Lionel Messi est le meilleur de tous les temps avec ou sans avoir gagné une Coupe du monde".

Messi, le meilleur pour Iniesta

"Je pense que le fait qu'il ait gagné une Coupe du monde, plus que ce que les autres [pensent], est une énorme source de bonheur pour lui-même. Pas seulement pour lui, mais pour l'Argentine en tant que pays. Ils sont toujours dans la course et le fait qu'ils l'aient gagnée de la manière dont ils l'ont fait la rend totalement méritée", a ajouté l'ancien maître à jouer du Barça.

Iniesta, qui a marqué le but qui a donné la victoire à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2010 contre les Pays-Bas, s'est également exprimé sur la décevante élimination de son pays en huitièmes de finale au Qatar, après avoir été battu par le Maroc. "Je pense que le modèle doit rester le même", a-t-il déclaré. "Au bout du compte, un modèle de jeu est bon si l'on est capable de se donner à 100%. Le match contre le Maroc n'a pas été perdu à cause du modèle ou non, mais parce que d'autres choses ont manqué pour gagner le match. Je pense que l'idée doit rester".

"La seule chose, c'est que chaque match est différent et qu'il faut essayer de trouver des solutions en fonction de chaque match. A partir de là, le débat existera toujours car il y a tellement de petits détails qui peuvent changer les matchs. Peut-être que si [Pablo] Sarabia marque de manière instable en frappant le poteau à la dernière minute, ce n'est pas un débat. Nous étions tous déçus d'être éliminés mais ces expériences servent à apprendre et à s'améliorer", a conclu Andres Iniesta. Actuellement en Argentine pour célébrer son titre de champion du monde, Lionel Messi devrait manquer le retour du Paris Saint-Germain en Ligue 1 contre Strasbourg le 28 décembre.