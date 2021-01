Le sélectionneur du Danemark critique l'Inter pour la gestion du cas Eriksen

Le sélectionneur danois a volé au secours de Christian Eriksen suite au traitement auquel le milieu a droit à l'Inter.

L'entraîneur danois Kasper Hjulmand a remis en question la façon dont l'Inter avait traité Christian Eriksen, affirmant que c'était un gaspillage de talent que d'avoir le milieu de terrain créatif cantonné au banc.

Eriksen a rejoint l'Inter depuis en janvier dernier, mais il a eu du mal à reproduire la forme qu'il a montrée pour les Spurs en . Des rumeurs ont suggéré que l'Inter autoriserait le milieu de terrain international danois à quitter San Siro lors du mercato de janvier.

Avec un championnat d'Europe à l'horizon, Hjulmand veut voir Eriksen retrouver son meilleur rendement et il estime qu'un transfert pourrait être le meilleur moyen, voir le seul moyen, d'y parvenir.

Qu'il reste à l'Inter ou passe à autre chose, Hjulmand s'est demandé comment il avait été géré par Antonio Conte, qui a déclaré ce week-end que l'avenir du joueur était entre les mains du club. "Christian a trop peu joué en 2020", a déclaré Hjulmand à Ekstra Bladet. "C'est vraiment un gaspillage de tant de qualité qu'il soit assis sur le banc. Il est bien trop bon pour ça. Quand je vois ce qu'il peut faire, j'espère et je crois que beaucoup plus de temps de jeu l'attend cette année."

Un retour en avait été évoqué pour Eriksen, tandis que l'arrivée de son ancien entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino au a conduit à spéculer sur un passage en .

Hjulmand ne sait pas ce que l'avenir réserve au joueur de 28 ans, mais attend de lui qu'il fasse le bon choix. "Je suis convaincu que Christian prendra les bonnes décisions qui profiteront à la fois à sa carrière en club et à l'équipe nationale danoise", a déclaré le technicien. "Même s’il devait passer les six prochains mois sur le banc, la place d’Eriksen dans l’équipe du Championnat d’Europe n’est pas menacée - malgré le fait que l’entraîneur soit préoccupé par un manque de rythme. Je ne suis pas si inquiet pour les meilleurs joueurs. Mais quand on regarde les choses au fil du temps, on peut s'inquiéter qu'il n'y ait pas de rythme de compétition. "Ni Christian ni les autres ne peuvent jouer à leur plus haut niveau s'ils n'ont pas le rythme de compétition".

Le a été reversé dans le groupe B du Championnat d'Europe aux côtés de la , de la Finlande et de la .