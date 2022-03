Le Saudi Media fait une offre « compétitive » pour le rachat de Chelsea

Saudi Media a fait une offre à la banque d'investissement new-yorkaise Raine Group pour le rachat de Chelsea, juste une heure avant la date limite. Une information que GOAL est en mesure de confirmer.

Le consortium privé dirigé par l'homme d'affaires Mohamed Alkhereiji estime que son offre est compétitive, notamment en ce qui concerne le réaménagement de Stamford Bridge et le renouvellement des contrats des principaux joueurs de l'équipe première, dont Antonio Rudiger. Ils attendent maintenant la décision, qui est guidée par Raine mais implique le propriétaire du club sanctionné Roman Abramovich et le comité exécutif de Chelsea.

Saudi Media se détache parmi les candidats au rachat

Saudi Media a promis d'investir massivement dans le club et d'apporter son expertise en matière de football, de stades et de publicité. Ils chercheront de nouveaux sponsors pour le club après la décision de l'entreprise de télécommunications Three et du constructeur automobile Hyundai de suspendre leurs contrats lucratifs après avoir vu Abramovich sanctionné pour ses liens avec la Russie dans le cadre de la crise ukrainienne.

Ils ont promis d'investir dans l'équipe féminine et ont pour stratégie d'utiliser l'équipe comme ambassadrice du sport au Moyen-Orient, tandis que le groupe souhaite conclure rapidement tout accord pour aider à résoudre les problèmes de trésorerie qui ont un impact sur l'existence de Chelsea dans le cadre des sanctions imposées par le gouvernement britannique.

Saudi Media n'avait pas souhaité rendre publique son offre avant la phase de décision finale de Raine, mais l'offre a cherché à clarifier les détails après que des rumeurs aient émergé les citant comme candidat au rachat.

Chelsea espère un nouveau patron d’ici deux semaines

Raine épluche actuellement des centaines de pages de documents relatifs à la vente du Chelsea FC afin de réduire le nombre de candidats. Ils espèrent que les refus et les approbations seront prêts pour lundi matin, permettant à trois ou quatre offres de passer à l'étape suivante.

Ensuite, les soumissionnaires restants verront leurs plans présentés à la Premier League et évalués par l'équipe juridique de cette dernière.

Les dirigeants de Chelsea souhaitent qu'une offre soit validée avant le prochain match contre Brentford, qui aura lieu le 2 avril à Stamford Bridge, afin de faciliter la transition vers les dernières semaines de la saison.