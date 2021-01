Le Royaume-Uni reconfine mais la Premier League continue

Le sport d'élite en Angleterre sera maintenu malgré un nouveau confinement décrété ce lundi par le premier ministre britannique.

Le football de a été suspendu pendant trois mois à la suite de l'épidémie de Covid-19 en mars 2020, la distanciation sociale étant appliquée pour ralentir la propagation du virus. Le championnat a repris à l'été 2020, mais la fin de 2020 a vu les taux d'infection les plus élevés à travers le Royaume-Uni - avec une souche plus récente et plus infectieuse du virus - et les hôpitaux sont de plus en plus surpeuplés.

Le Premier ministre Boris Johnson a maintenant annoncé un nouveau confinement national de niveau 4 dans toute l' . Mais la Premier League et le football de haut niveau ont été maintenus. On s'attend à ce que la Premier League et la se poursuivent pendant ce nouveau confinement de niveau 4 en Angleterre, car elles ont été classées comme sport "d'élite" et ont été exemptées des restrictions.

Johnson a annoncé des mesures de confinement plus strictes pour l'Angleterre le 4 janvier, faisant passer le pays au niveau d'alerte de coronavirus le plus élevé à partir du matin du 6 janvier. Le premier ministre a déclaré dans son allocution qu'il était devenu "clair que nous devons faire plus" pour mettre la nouvelle variante Covid-19 "sous contrôle" et aider à la distribution de vaccins au Royaume-Uni. Le confinement devrait durer au moins jusqu'en février.

Cela signifie que les restrictions de confinement les plus strictes depuis mars seront appliquées et que les écoles fermeront. Des mesures qui ne s'appliquent donc pas au football d'élite, qui se poursuivra. Mais, bien sûr, ça sera à huis clos.

Les quatre médecins en chef du Royaume-Uni ont déclaré que le niveau d’alerte devrait être déplacé au niveau le plus élevé, avertissant que le NHS était gravement débordé. Ils ont déclaré: "Les cas augmentent presque partout, dans une grande partie du pays, poussés par la nouvelle variante plus transmissible. Nous ne sommes pas convaincus que le NHS puisse gérer une nouvelle augmentation soutenue des cas et sans autre action, il existe un risque important que le NHS dans plusieurs domaines soit submergé au cours des 21 prochains jours."

Bien que le nombre de cas positifs pour Covid-19 au sein de la Premier League ait augmenté au cours des dernières semaines, plusieurs rencontres telles que - reportées en raison d'épidémies de coronavirus dans les deux camps, le football de haut niveau ne sera donc pas affecté.