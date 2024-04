Le rêve fou de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain

Entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique dévoile son rêve pour le club francilien en fin de saison.

Leader de la Ligue 1 française avec 11 points d’avance sur son dauphin (Monaco, 55 points), le Paris Saint-Germain (66 points) reçoit le FC Lorient, ce mercredi (19 heures), au Stade du Moustoir - Yves Allainmat. Une victoire des Franciliens et une contreperformance de l’AS Monaco face à Lille (mercredi, 21 heures) donneront le titre de champion de France au PSG. Mais Luis Enrique ne veut pas que ça.

Luis Enrique très fier du parcours du PSG

Depuis qu’il a pris les commandes du Paris Saint-Germain l’été dernier, Luis Enrique n’a perdu qu’une seule rencontre avec le club de la capitale française en Ligue 1. C’était lors de la réception de l’OGC Nice (2-3) quelques jours avant la réception du Borussia Dortmund (2-0) en Ligue des champions. L’entraîneur espagnol se dit content du parcours réalisé par le PSG en championnat.

« Nous étions clairement le favori du championnat. Tout le monde ne parvient pas être champion avec autant de matchs d'avance. On a le meilleur effectif, le meilleur budget, c'est presque obligatoire de remporter le championnat, mais on l'a fait en étant supérieur. On sous-estime un peu le championnat français à l'étranger. C'est un championnat avec de très bons joueurs, de très bonnes équipes et de bons entraîneurs. On est supérieur de loin aux autres effectifs mais je suis surpris par le niveau physique, et technique de la Ligue 1 », a confié Luis Enrique en conférence de presse avant le déplacement à Lorient.

Lucho vise le quadruplé avec le PSG

Vainqueur du Trophée des champions cette saison, le PSG est encore en lice pour trois autre compétitions. En effet, le club francilien peut être sacré champion de France dès ce mercredi s’il s'impose à Lorient et Monaco perd contre Lille (4e, 52 points) ou encore s’il s'impose à Lorient et Monaco fait match nul contre Lille. Après cela, le PSG a une finale de la Coupe de France à disputer contre l’OL (25 mai) et une demi-finale de Ligue des champions contre Dortmund. Si la Ligue 1 est quasiment en poche, Luis Enrique veut remporter les deux derniers trophées susmentionnés.

« Sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France pour marquer histoire de notre club, la ville et le pays. Ça nous motive mais pour le moment, on a seulement un titre (Trophée des champions), il faut gagner le championnat et continuer à lutter pour tout donner. C'est encore chemin long et sinueux », a-t-il ajouté.