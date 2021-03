Le record de Benzema qui met Deschamps dans l'embarras

Didier Deschamps ne peut plus ignorer Karim Benzema après le nouveau record de l'ancien lyonnais.

Auteur d’un nouveau double contre le Celta Vigo (3-1) ce samedi en Liga (ce qui porte son total récent à 8 buts en six matches), sans oublier une passe décisive, Karim Benzema, désormais 4e meilleur buteur du Real Madrid, continue de marcher sur l'eau.

Le Français a ainsi a enchaîné une sixième rencontre consécutive en marquant dans toutes les compétitions disputées par les merengue et surtout, l'ancien buteur des Giones s'est offert un record que Didier Deschamps ne peut pas ignorer : il est en effet devenu le 2e meilleur buteur français de l’Histoire.

Avec désormais 365 réalisations inscrites en 774 matchs en pro, Benzema vient de dépasser le très notoire Roger Courtois, qui avait inscrit 364 réalisations en 525 rencontres entre 1932 et 1957.

"Benzebut" a désormais des joueurs encore plus illustres dans son viseur, lui qui devra marquer 45 fois pour rattraper Thierry Henry (411 buts en 915 matchs), premier du classement français.

L’entraineur du Real Madrid Zinedine Zidane avoue d'ailleurs ne pas comprendre pourquoi son buteur Karim Benzema est toujours privé des Bleus.

Benzema n’a plus posé les pieds à Clairefontaine depuis automne 2015. En raison de l’affaire de la sextape, puis de sa mise en examen et enfin les propos polémiques tenus dans un journal espagnol, l’ancien lyonnais a été black-listé par le sélectionneur tricolore. Une solution qui n’est pas prête d’évoluer, et ce malgré les brillantes prestations du joueur avec son club du Real Madrid.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Benzema en est à 23 buts inscrits en 32 matches joués. Il a aussi trouvé la faille 8 fois lors des six dernières sorties des Merengue. Ce samedi, c’est encore lui qui fut l’artisan numéro un du succès glané contre le Celta Vigo (3-1) avec un doublé inscrit.

« Comment le (son éviction) comprendre... Tu ne le comprends pas (en s'adressant à un journaliste, ndlr), je ne le comprends pas et beaucoup ne le comprennent pas », a clamé Zizou samedi soir.