Le Real ne gardera pas Areola

Le Real Madrid se prépare à faire des économies et à réduire ses frais de transfert d'après AS.

Le club espagnol, qui possède dans ses rangs le portier français Alphonse Areola prêté par le PSG à la demande de Zinedine Zidane pour suppléer Thibaut Courtois cette saison, ne devrait pas l'acheter.

AS affirme que recruter Areola, en particulier dans le climat actuel, serait un luxe, et les dirigeants madrilènes cherchent une solution interne. Andriy Lunin est passé par l'Académie des jeunes de Madrid et a longtemps été considéré comme un prospect intéressant.

Il a passé la dernière partie de cette saison en prêt au Real Oviedo en Segunda, où il a impressionné les observateurs.

Le club merengue aurait donc exclu l'option de payer la clause pour signer Areola de manière permanente, et comptera sur le produit de leur centre de formation la saison prochaine dans le but de faire des économies.

Ce n'est peut-être que la première des nombreuses mesures restrictives que le Real mettra en place au cours des prochains mois.