Le Real Madrid veut vendre James Rodriguez le plus rapidement possible, avec Naples en pole position

La Casa Blanca veut céder James Rodriguez lors d'un transfert sec cet été et Carlo Ancelotti souhaite le faire venir en Italie.

reste en pole position pour obtenir James Rodriguez dans un transfert sec avec le , La Casa Blanca souhaite le faire sortir de ses comptes financiers et son effectif le plus rapidement possible. Des sources proches de Santiago Bernabeu ont confirmé à Goal que le Real Madrid veut vendre James le plus rapidement possible, idéalement dans les 10 prochains jours. En effet, les joueurs du Madrid doivent faire leur retour le 8 juillet, bien que l'implication de James en à la Copa America signifie qu'il n'était pas obligé de revenir à cette date.



Cela donne plus de temps au club de , qui n'est pas intéressé par un nouveau prêt, pour négocier le départ de James, Naples étant en pole position pour s'offrir e milieu de terrain pour un montant approximatif compris entre 30 millions d'euros et 40 M €. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a confirmé l’intérêt du club pour le Colombien en juin, affirmant qu’il avait été sollicité par son entraîneur Carlo Ancelotti, qui l’avait signé pour Madrid en 2014 et qui l’avait également ramené au . "James Rodriguez est le souhait d’Ancelotti", a déclaré De Laurentiis à Radio Kiss Kiss en juin. "Je ne sais pas si nous avons besoin de lui à 100%, mais son talent ne fait pas de doute. Je dois aider mon entraîneur. Il veut James et je ne vais pas battre les paupières, même s’il coûte très cher."

Bien qu'arrivé au Real Madrid en fanfare après ses exploits pour remporter le titre de meilleur buteur à la 2014, James Rodriguez n'a pas réussi à avoir un impact significatif dans la capitale espagnole et a été prêté au Bayern en 2017. Son prêt de deux ans a maintenant pris fin, mais les champions d' ont décidé de ne pas utiliser leur option de 42 millions d'euros pour signer un contrat à durée indéterminée.

Naples et Carlo Ancelotti sont confiants de pouvoir conclure un accord avant la fin du mois. La date de retour de la première équipe pour la pré-saison est fixée au 6 juillet, date à laquelle ils se rendront au Trentino pendant 20 jours pour la première partie de leur préparation estivale.

Le Real Madrid, de son côté, envisage de se séparer d'un certain nombre de joueurs de la première équipe avant de se rendre aux États-Unis pour l'International Champions Cup. Outre James Rodriguez, Theo Hernandez et Sergio Reguilon, qui s’installeront respectivement dans les clubs de Milan et de Séville, Martin Odegaard, Borja Mayoral et Raul De Tomas devraient tous être mutés dans d'autres clubs.

Isco et Gareth Bale sont deux autres joueurs que le Real Madrid désir se séparer bien que les salaires élevés de ce dernier, ainsi que sa détermination à rester au club, signifient qu'il reste un processus difficile pour le faire partir. En ce qui concerne les arrivées, l'équipe de Zinedine Zidane a refroidi son intérêt pour Neymar dans le but d’assurer un futur transfert de Kylian Mbappe, tandis que Paul Pogba reste l’une des principales cibles de cet été.