Le Real Madrid promet déjà un beau cadeau à Jude Bellingham

Désireux de recruter Jude Bellingham cet été, le Real Madrid lui aurait déjà réservé son numéro.

Habitué à une impressionnante stabilité depuis des années, le Real Madrid semble entrer dans la phase majeure de leur transition entre les héros du "Three-peat" et les jeunes venus prendre la relève. Cristiano Ronaldo, Keylor Navas, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Gareth Bale, Casemiro et plus récemment Marcos Asensio et Karim Benzema, ces départs ont lancé la révolution à Madrid et la nouvelle génération emmenée par Vinicius, Rodrygo, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni est déjà prête à prendre le relai pour emmener le club espagnol vers de nouveaux sommets.

Bellingham vers le Real

Mais ces jeunes talents bruts pourraient bientôt être rejoints par l'un des joueurs les plus convoités de la planète football, Jude Bellingham. L'international anglais devrait vraisemblablement quitter le Borussia Dortmund cet été et le stade Santiago Bernabeu semble bien parti pour devenir son nouveau terrain de jeu.

Ce mardi, El Mundo révèle d'ailleurs que le Real lui a déjà réservé son futur numéro. Il s'agirait du numéro 7 laissé vacant par Eden Hazard depuis la résiliation de son contrat. La tâche pourrait donc être lourde pour le jeune milieu de terrain qui sera chargé de redorer ce numéro, car s'il a été honoré dignement par Raul puis Cristiano Ronaldo, ses deux propriétaires (Mariano Diaz et Eden Hazard) n'ont pas franchement fait des miracles en le portant.