Le Real Madrid prêt à chiper une cible de l’OM

Engagé dans des négociations avec Flamengo et Gerson, l’OM doit faire face à l’arrivée de nouveaux prétendants.

L’OM pensait avoir eu le nez creux et surtout avoir été le plus rapide dans le dossier. En se positionnant rapidement sur Gerson (24 ans), le club français avait voulu prendre à défaut la concurrence pour s’offrir un des jeunes talents prometteurs du football brésilien. Avec Jorge Sampaoli qui a coaché récemment au Brésil, les dirigeants marseillais avaient eu un superviseur personnel et au plus proche pour juger du niveau de Gerson.

Oui, mais voilà, les différents coups de fil de Sampaoli et de Pablo Longoria au jeune gaucher n’ont pas permis d’arriver à un total accord que ce soit salariale ou financier avec Flamengo. Conscient de détenir un joyau dans son effectif, le club brésilien demande entre 23 et 25 millions d’euros (plus bonus) ainsi qu’un pourcentage à la revente. Des points de désaccords entre Marseillais et Brésiliens qui pourraient bien servir les intérêts d’autres clubs européens.

Pendant que l’OM patine et doit faire face à de nombreux intermédiaires essayant de se greffer dans l’opération comme le rapporte La Provence, l’Atlético Madrid se serait également positionné sur Gerson ces derniers jours.

D’ailleurs, il semblerait que ce dernier ait la cote dans la capitale espagnole puisque ESPN assure que le Real Madrid est entré dans la course. Le clan du milieu brésilien serait même attendu dans les prochains jours afin d’entamer concrètement les discussions.

Avec Vinicius, Rodrygo ou encore Reynier, le Real Madrid a récemment montré son intérêt pour les jeunes pépites brésiliennes. Gerson, malgré ses 24 ans, en est une et ce n’est pas pour faciliter la tâche de l’OM.

Avec des moyens limités, le club marseillais sait qu’il ne pourra pas rivaliser avec les deux géants espagnols qui peuvent également être utilisés comme un moyen de pression pour faire monter les enchères. A Longoria de passer la seconde avant de se voir griller la politesse ou payer le prix fort…