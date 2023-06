Le Real Madrid officialise sa troisième (et dernière ?) recrue

Ce lundi, le Real Madrid a officialisé le retour de Joselu.

Ce sont deux jours dont Joselu se souviendra assurément toute sa vie. Dimanche, l'attaquant de 33 ans a remporté son premier trophée international, la Ligue des Nations alors qu'il jouait seulement son quatrième match sous les couleurs de l'Espagne. Entré en cours de match et auteur du premier penalty de la séance pour la Roja, le joueur de 33 ans a tout simplement remporté le premier trophée de sa carrière débutée en 2008.

Le retour de Joselu au Real Madrid

Il pourrait bientôt avoir l'occasion de continuer à remplir son armoire à trophées puisque ce lundi, le Real Madrid a officialisé le retour du buteur à la Maison Blanche. Joselu avait en effet déjà porté les couleurs des Merengues entre 2009 et 2012 mais n'a disputé que deux matches (pour deux buts) avant d'être envoyé en prêt puis définitivement transféré. L'été dernier, il avait quitté Alaves pour rejoindre l'Espanyol Barcelone. Un choix payant puisqu'il a réalisé une très belle saison en marquant à 16 reprises en Liga, lui ouvrant les portes de la sélection espagnole et donc du Real Madrid.

"Le Real Madrid C. F. et le R. C. D. Espanyol de Barcelona se sont mis d'accord sur le prêt du joueur Joselu, qui reste lié au club pour la saison prochaine, avec une option d'achat à la fin de la saison", peut-on lire dans le communiqué publié par les Blancos, dans lequel il est également précisé que Joselu sera présenté mardi à 11 heures.

Si l'on en croit la déclaration de Florentino Perez, l'attaquant de 33 ans devrait être la dernière recrue du Real sur ce mercato d'été 2023.