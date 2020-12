RUMEUR - Le Real Madrid ne bougera pas lors du mercato d'hiver

Pas de départs, pas d'arrivées. Selon AS, le Real Madrid va rester sage lors du mercato d'hiver.

Le ne devrait pas recruter lors du mercato de janvier ,selon AS. Zinedine Zidane n'aurait pas demandé de nouveaux renforts à sa dicrection pour le reste de la campagne en cours.

En raison de la pandémie mondiale, Madrid est prêt à attendre la saison prochaine avant d'ajouter de nouveaux visages à son équipe afin de revenir au niveau de revenus précédemment générés.

Les Merengue ne s'attendent pas non plus à des départs en janvier. Isco a demandé à rejoindre Julen Lopetegui à Séville, mais Zidane a bloqué une demande prêt à la formation andalouse.

Madrid permettra à Isco de partir l'été prochain, et Séville devra produire une pffre comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour le milieu de terrain.

Marcelo et Luka Jovic, deux joueurs qui ne sont plus en odeur de sainteté au Real, devraient rester dans la capitale espagnole pour le reste de la saison.

Zidane pourra utiliser tous les joueurs de son équipe avec une pléthore de matches prévus au cours de la nouvelle année.

La Copa del Rey sera l'occasion pour Jovic, Marcelo et Isco d'entrer en jeu et d'impressionner leur entraîneur ainsi que de reposer plusieurs membres clés comme le duo français Karim Benzema et Ferland Mendy.

Il y a eu beaucoup de spéculations autour de la campagne 2020-21 de Kubo, mais le prodige japonais ne devrait pas revenir à Madrid en janvier, bien qu'il n'ait pas obtenu le temps de jeu qu'il attendait en prêt à .

Le coronavirus a eu un impact énorme sur les revenus annuels du club, forçant un retard dans les prolongations de contrats et des négociations difficiles concernant les salaires de plusieurs joueurs expérimentés, dont le capitaine Sergio Ramos.