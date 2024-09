Le Real Madrid et Manchester United se disputent (encore) une pépite

Manchester United et le Real Madrid se retrouvent encore une fois sur un même joueur que les deux clubs désirent.

Le mercato estival étant déjà terminé sur le Vieux continent, les clubs balisent désormais le terrain pour les prochains marchés de transferts. Après avoir disputé un même joueur cet été, la Maison Blanche et les Red Devils se croisent encore sur un autre joueur.

Man United a dompté le Real Madrid

Les champions d’Europe et d’Espagne n’ont fait signer que deux joueurs cet été en dépit de tous les joueurs partis, dont Joselu, Nacho ou encore Toni Kroos, qui a raccroché les crampons. Seuls Kylian Mbappé et Endrick ont débarqué à la Maison Blanche lors du mercato. En quête d’un défenseur central, le Real Madrid avait ciblé Leny Yoro, qui était aussi emballé par le projet du géant espagnol.

Le joueur se serait déjà entendu sur les conditions personnelles avec le Real Madrid pour signer avec les Madrilènes. Mais Leny Yoro a fini par surprendre tout le monde en prenant le contrepied pour se diriger finalement vers l’Angleterre. En effet, le défenseur central français s’est engagé avec Manchester United jusqu’en 2029 contre un chèque de 62 millions d’euros encaissé par les Dogues. Malheureusement, l’ancien Lillois n’a pas encore fait ses débuts avec les Red Devils en raison de blessure.

Juanlu Sánchez oppose Madrid et United

Le Real Madrid a déjà tourné la page et se concentre sur ses nouveaux objectifs. Dani Carvajal (32) est à un an de la fin de son contrat, qui expire l’été 2025. Pour apporter de la vitalité à ce poste, la Maison Blanche a ciblé un jeune arrière droit espagnol peu connu du grand public. Selon AS, le Real Madrid a ciblé Juan Luis Sánchez Velasco, plus connu sous le nom de Juan Sánchez.

Le polyvalent défenseur du FC Séville, qui est capable de jouer en tant qu’ailier droit ou milieu droit, intéresse, intéresse les champions d’Espagne, qui veulent se l’adjuger. Celui qui a brillé aux Jeux Olympiques avec l’Espagne, intéresse également Manchester United, selon la même source. Mais Séville travaille à renouveler le contrat de son joueur, qui expire en juin 2026.