Leny Yoro à Manchester United : Indemnité, durée de contrat... Tous les détails du transfert

C’est terminé. On connaît finalement le dénouement du feuilleton Leny Yoro qui a duré longtemps.

Fin de l’épisode. Après plusieurs mois d’incertitudes, le jeune défenseur français, qui était associé à Manchester United, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid, va finalement s’engager avec les Anglais. Il sera la prochaine recrue des Red Devils.

Une grosse bataille entre le Real Madrid et Manchester United

A un an de la fin de son contrat, Leny Yoro devrait quitter le LOCS pour signer dans une autre formation européenne. En effet, le Paris Saint-Germain, bien qu’il soit préoccupé par le d’un attaquant pour combler le grand vide laissé par le départ de Kylian Mbappé, a pensé au recrutement du Lillois pour renforcer son secteur défensif. Mais les Franciliens ont été en concurrence avec d’autres grosses écuries plus séduisantes.

Getty

Il s’agit en effet de Manchester United et du Manchester United. Le joueur était intéressé par l’idée de débarquer au Santiago Bernabéu. Aussi, Lille aurait même accepté les conditions du Real Madrid en revoyant ses exigences à la baisse pour laisser partir son défenseur central. Mais les choses ont changé depuis que Manchester United a fait irruption pour barrer la route aux Merengue.

L'article continue ci-dessous

Leny Yoro va signer à Manchester United, les détails du contrat

Engagé pour la Ligue Europa la saison prochaine, Manchester United veut renforcer sa ligne défensive avant le début de la nouvelle saison. Auteurs de 58 buts encaissés au cours de la dernière saison sportive, les Red Devils ont jugé bon de faire venir le solide jeune défenseur central de Lille pour tenir tête aux stars de la Premier League.

D’après les informations rapportées par le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le défenseur central de 18 ans va s’engager avec Manchester United plutôt que le Real Madrid. Le natif de Saint-Maurice est tombé d’accord avec Manchester United qui a convaincu Lille avec sa splendide offre de 62 millions d’euros. Yoro signera un contrat de 5 ans, jusqu’en 2029.

Le Real Madrid est hors course. De son côté, Foot Mercato indique que le joueur s’est déjà envolé avec sa famille, ce mercredi, pour Old Trafford où il est attendu pour régler les derniers détails de son contrat et passer sa visite médicale. Le joueur touchera un salaire annuel entre 8 et 9 millions d’euros.