"Le Real doit prendre Haaland avant Mbappé"

Le Real Madrid ferait mieux de signer Erling Haaland avant Kylian Mbappé, selon Jorge Valdano.

Depuis ses débuts pour le le 18 janvier de l'année dernière, Haaland a marqué 37 buts en autant d'apparitions dans toutes les compétitions.

Les seuls joueurs à avoir davantage trouvé le fond des filets dans le même laps de temps sont Cristiano Ronaldo (41) et Robert Lewandowski (51).

Le ratio de minutes par but du Norvégien de 77 n'est dépassé que par Luis Muriel (57,7) parmi les joueurs des cinq meilleures ligues européennes pour avoir marqué au moins 20 fois dans toutes les compétitions depuis son arrivée à Dortmund.

Sur la même période, Mbappé a inscrit en moyenne un but toutes les 114 minutes pour le . Cependant, il n'a été impliqué que dans quatre buts de moins que Haaland (42-37 marqués, cinq assistés) après avoir marqué 25 pions et fourni 13 passés.

Pourtant, c'est Mbappé qui serait la principale cible de Madrid, son contrat avec le PSG expirant à la fin de la saison prochaine.

Cependant, l'ancien joueur, entraîneur et directeur sportif madrilène Valdano donnerait la priorité à Haaland.

"Je signerais Haaland avant Mbappé. Il évolue dans des espaces petits et grands, il marque avec une grande régularité", a confié Valdano à Onda Cero. "Comprenant que Mbappe est une star, je suis très impressionné par Haaland. Il marque des buts de tous types."

Martin Odegaard poursuivra la saison à et Valdano pense que le Nrvégien aurait dû être plus patient, estimant qu'en attendant son heure, il aurait pu améliorer sa confiance en lui.

"Il ne me semble pas qu'Odegaard a mal joué quand il a eu sa chance, mais il lui manquait un degré d'audace et un plus grand sens du risque", a-t-il déclaré. "Il était trop proche de Casemiro et manquait de visibilité pour la passe finale, ce que l'on attend d'Odegaard. Mais cela a à voir avec la confiance, et je pense que le temps lui aurait donné ça. Il manquait de patience. Un joueur madrilène devrait avoir une plus grande capacité à souffrir, il ne doit pas abandonner trop tôt. Et encore moins étant si jeune et en compétition pour le poste de deux stars comme [Toni] Kroos et [Luka] Modric. Ce ne sont pas seulement deux simples joueurs."